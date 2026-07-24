El colombiano Einer Rubio trasladado de urgencia a un hospital con 20 puntos de sutura

Alpe d'Huez (Francia), 24 jul (EFE).- El colombiano Einer Rubio ha sido trasladado de urgencia a un hospital de Grenoble tras haberle practicado unos 20 puntos de sutura en el rostro, después de haber golpeado contra un coche en el ascenso al Alpe d'Huez, lo que le obligó a abandonar en el Tour de Francia, informó su equipo, el Movistar.

"Einer rubio recibió alrededor alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido en la ascensión al Alpe d'Huez", indicó Movistar en un comunicado.

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"El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones", agregó el equipo.

Rubio, de 28 años, se estrelló contra uno de los coches del UAE, que tuvo que efectuar un frenazo brusco en la subida al Alpe d'Huez plagada de público.

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El corredor, que formaba parte de la escapada del día, afrontaba el asenso al Alpe d'Huez, última cota de la jornada.

Delante de él, un coche del equipo UAE debió frenar bruscamente para no atropellar al numeroso público que se agolpa en las cunetas de la mítica cima.

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Rubio percutió con la cabeza contra la parte posterior del coche y no pudo terminar la etapa.

El colombiano era 37 de la general y había participado en varias escapadas a lo largo de su segunda participación en el Tour, en el que el año pasado acabó en el puesto 31. EFE

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