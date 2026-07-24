Desalojan Burgohondo y Hoyo de Pinares por el incendio de Ávila; Navaluenga, confinada

Valladolid, 24 jul (EFE).- Los vecinos de Burhogondo, Hoyo de Pinares y parte de Cebreros, con cerca de 4.000 personas censadas, han sido desalojadas de sus municipios ante el avance del humo y las llamas del incendio de Ávila, que también ha obligado a confinar el resto de la población de Cebreros y a Navaluenga -2.200 habitantes-.

Según ha informado la Delegación del Gobierno de Castilla y León, los vecinos de Hoyo de Pinares han sido desalojados hacia Ávila por Navalperal y los de Burgohondo también hacia la capital de provincia por Navalmoral de la Sierra.

PUBLICIDAD

El fuerte viento ha recrudecido una tarde más las labores de extinción de este virulento fuego, que ha obligado además a cortar las siguientes carreteras: - N-403 (kms 83-100), AV-502 (kms 14-31), AV-512 (kms 0-7), AV-504 (kms 0-8,500), AV-902 (kms 0-6) y la AV-562 (desde límite provincial hasta Cebreros).

Estas nuevas evacuaciones se suman a los 1.500 vecinos, la mayoría residentes en una urbanización de El Tiemblo, desalojados de sus casas desde ayer, en un fuego que ya ha arrasado 9.000 hectáreas y calcinado la Reserva Natural del Valle de Iruelas, donde habita una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa.

PUBLICIDAD

La situación en la provincia abulense preocupa tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno central, que ha asumido la dirección de la gestión del operativo de extinción tras declarar la emergencia nacional para Ávila, junto con la Comunidad de Madrid, con otros dos grandes incendios activos y peligrosos.EFE