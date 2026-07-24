Consejos para zonas afectadas por humo: No ventilar ni hacer actividades al aire libre

Madrid, 24 jul (EFE).- Si se encuentra en una zona afectada por incendios forestales y detecta humo o cenizas en el aire, los consejos más repetidos por los servicios de emergencias son: no ventilar la casa, abstenerse de realizar actividades al aire libre y usar mascarilla en el caso de salir al exterior.

Además, si se padece algún tipo de patología crónica, respiratoria o alergias y se experimentan síntomas graves, hay que usar una mascarilla FFP2 o N95 y alertar a los servicios de emergencia, según recomienda la jefa de guardia de SUMMA112, Esther Armela.

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Ante incendios como los que han forzado al Gobierno a la declaración de emergencia nacional este jueves en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila, se aconseja mantener la calma y seguir solo información oficial e indicaciones de las autoridades.

Asimismo, se recuerda que en el caso de avistar fuego o humo intenso, se alerte al 112 cuanto antes y se indique la ubicación de las llamas con la mayor precisión posible.

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Los servicios de emergencias recuerdan que la población no debe acercase al área incendiada ni transitar por superficies quemadas, donde puede haber árboles o ramas inestables, brasas ocultas o baja visibilidad por humo.

Tampoco se recomienda conducir a través del humo espeso, puesto que puede ocultar obstáculos u otros conductores que circulen en dirección contraria. A su vez se recomienda subir las ventanillas cuando se conduzca por zonas cercanas a los focos del incendio.

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En el caso de ser sorprendido por el fuego, hay que alejarse en dirección contraria al humo y al viento, evitar barrancos y hondonadas, y buscar zonas despejadas desde donde alertar a emergencias.

Para los habitantes de viviendas próximas al monte, se insiste en retirar del entorno vegetación seca y materiales inflamables y no bloquear de ninguna manera los accesos para los equipos de extinción. EFE

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