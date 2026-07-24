Consejero madrileño admite que el incendio está “fuera de capacidad de extinción”

Cenicientos (Madrid), 24 jul (EFE).- El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha asegurado que el incendio que afecta al suroeste de la región se encuentra en su “momento álgido” y que la cabeza del fuego está “fuera de capacidad de extinción”.

Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), Novillo ha explicado que la cabeza del incendio avanza hacia Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, una zona donde “no se puede atacar”, debido a la intensidad del fuego y a las fuertes rachas de viento.

PUBLICIDAD

Por ello, ha indicado que los trabajos se centran en la defensa de los núcleos de población y en reforzar el flanco derecho, el que más preocupa de cara al cambio de viento previsto para este viernes.

El consejero ha señalado que el incendio continúa creciendo, aunque ha destacado que hasta el momento no ha causado daños personales, “el objetivo más prioritario” de la gestión de la emergencia.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha indicado que los servicios de emergencia siguen muy pendientes de la evolución del incendio de Burgohondo (Ávila), que por ahora no ha entrado en la Comunidad de Madrid y evoluciona con una componente más al norte de la prevista inicialmente, lo que hace confiar a los técnicos en que no termine afectando a San Martín de Valdeiglesias.

Novillo ha expresado su esperanza de que la disminución del viento durante la noche, después de una jornada con rachas superiores a los 60 kilómetros por hora, abra una “ventana de oportunidad” para tratar de anclar la cabeza del incendio y mejorar las labores de extinción.

PUBLICIDAD

También ha agradecido la coordinación entre la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y la Administración General del Estado, así como la llegada de refuerzos procedentes de otras comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Por último, el consejero ha calificado el incendio de “inédito” por el impacto que está teniendo sobre distintas poblaciones y por la evacuación de miles de personas. EFE

PUBLICIDAD

1012115