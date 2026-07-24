Comienza en Marruecos la Copa Africana femenina con récord de participantes

Rabat, 24 jul (EFE).- La Copa Africana de Naciones Femenina (WAFCON) comenzará este sábado en Marruecos con la participación por primera vez de 16 países, repartidos en cuatro grupos de cuatro equipos, y contará con la presencia de seis futbolistas de la Liga F, procedentes de cuatro clubes.

El torneo, que se disputará hasta el 16 de agosto en Rabat y Casablanca, comenzará con el partido entre Senegal y Argelia, previsto para el domingo a las 18.00 hora local (17.00 GMT) en el Estadio Olímpico de Rabat. Tres horas después, la anfitriona Marruecos debutará ante Kenia en el Estadio Moulay El Hassan de la capital marroquí.

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"Esta edición ampliada de la Copa Africana de Naciones Femenina pasará a la historia como la más grande jamás organizada", indicó la Confederación Africana de Fútbol (CAF), al tratarse de la primera edición con 16 participantes, cuatro más que en las dos ediciones anteriores de 2022 y 2025, ambas celebradas en Marruecos.

Además, la CAF destacó el duelo entre Ghana y Camerún, dos países con amplia tradición de fútbol africano femenino, como uno de los platos fuertes de la fase de grupos.

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La fase eliminatoria comenzará con los cuartos de final, programados para los días 8 y 9 de agosto. Los equipos vencedores avanzarán a las semifinales, que se disputarán el 12 de agosto en Rabat.

El encuentro por el tercer puesto se disputará el 15 de agosto en el Estadio Olímpico de Rabat, mientras que la final tendrá lugar el 16 de agosto en la capital marroquí.

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La actual edición del torneo tendrá una relevancia especial al servir como torneo clasificatorio para el Mundial femenino que se disputará en Brasil en 2027. Las cuatro mejores selecciones del campeonato obtendrán una plaza para el Mundial, mientras que los equipos eliminados en cuartos tendrán opciones de clasificación en partidos de repesca.

Nigeria afrontará la competición como vigente campeona, mientras que Marruecos buscará volver a ser protagonista en un contexto de crecimiento del fútbol nacional en los últimos años, impulsado por la inversión en infraestructuras deportivas y el desarrollo de sus selecciones en las distintas categorías.

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El país magrebí, que organizará el próximo Mundial masculino junto a España y Portugal en 2030, contará con jugadoras que han conseguido las dos últimas finales del torneo continental femenino y que aspiran a dar un paso más en esta edición bajo la dirección del técnico español Jorge Vilda.

La CAF también destaca a varias de las futbolistas llamadas a marcar diferencias en el torneo, entre ellas la zambiana Barbra Banda, las nigerianas Asisat Oshoala y Rasheedat Ajibade, la marroquí Ghizlane Chebbak, la sudafricana Thembi Kgatlana, la camerunesa Gabrielle Aboudi Onguéné y las hermanas malauíes Tabitha y Temwa Chawinga.

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El torneo contará con la presencia de seis futbolistas de la Liga F, pertenecientes a cuatro clubes. El Costa Adeje Tenerife estará representado por Koko Ange (Costa de Marfil) y Fatou Dembelé (Mali); el Logroño United, por Comfort Yeboah (Ghana); la SD Eibar, por Alimata Belem (Burkina Faso); y el Valencia CF, por Rebecca Elloh (Costa de Marfil) y Yasmin Mrabet (Marruecos).

La competición estaba programada inicialmente del 17 de marzo al 3 de abril antes de aplazar su celebración por más de cuatro meses. La confederación africana justificó entonces el aplazamiento por "circunstancias imprevistas" y señaló que la modificación tenía como objetivo garantizar el éxito de la competición, tras consultar con las federaciones nacionales, la FIFA y otros actores involucrados. EFE

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