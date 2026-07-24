Cantabria repoblará el río Llerana tras vertido ganadero que ha dejado sin vida sus aguas

Santander, 24 jul (EFE).- La Consejería de Desarrollo Rural cántabra tiene previsto regenerar el río Llerana con alevines una vez que las aguas se restablezcan después de que un vertido ganadero las haya dejado sin vida animal en un tramo de un kilómetro y medio, lo que podría producirse a partir de septiembre.

La titular del departamento, María Jesús Susinos, ha explicado, a los medios que los agentes del medio natural han estado trabajando desde que se produjo el vertido hace una semana en recuperar los peces muertos como prueba.

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Ha indicado, además, que su Consejería ya está empezando a trabajar en este plan de restauración de la zona que ha quedado arrasada, un kilómetro y medio del río Llerana "que ha quedado sin vida".

Sin embargo, ha precisado que se tiene que esperar a que el agua se recicle y se encuentre en condiciones para "volver a darle esa vida que precisa en los próximos meses". "Septiembre, octubre, pues se comenzará a llevar a cabo esta regeneración; volveremos a llevar allí alevines", ha apuntado.

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"Pero hay que esperar porque aún las aguas pues no están en un estado adecuado para volver a meter animales; hay que esperar, hay que darle tiempo y en cuanto sea posible y el agua está en perfectas condiciones, llevaremos a cabo este plan de restauración de este tramo, que además es un coto muy importante de pesca", ha ahondado.

Susinos ha explicado que estas labores de repoblación se realizarán de forma coordinada con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico como se hace en otros ríos. "Todos los años se repueblan con nuevos alevines y siempre se hacen de la mano de la Confederación. Como tiene que ser lo coordinaremos y por supuesto, con todos los permisos y con todos los parabienes de quiénes son competentes", ha aseverado.EFE

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