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Barcelona y Liga de Quito protagonizan un duelo de equipos cuestionados

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Guayaquil (Ecuador), 24 jul (EFE).- El Barcelona de Guayaquil y Liga Deportiva Universitaria de Quito protagonizarán el próximo domingo un duelo entre dos equipos que llegan bajo cuestionamientos, después de que el rendimiento del conjunto guayaquileño generara críticas contra César Farías y los resultados provocaran la salida del brasileño Tiago Nunes del banquillo quiteño.

Barcelona recibirá en su estadio a Liga, tras la derrota por 2-1 sufrida el pasado martes ante Universidad Católica, un encuentro en el que volvió a evidenciar problemas en la cobertura defensiva y un discreto rendimiento colectivo.

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Liga regresará al Monumental, escenario donde ha firmado destacadas actuaciones frente a Barcelona, golpeado por una racha de malos resultados y el reciente empate 1-1 como visitante ante el Manta, colista de la actual temporada.

Barcelona ocupa el cuarto puesto de la clasificación, con 34 puntos, mientras que Liga es sexto, con 29 unidades.

El encuentro se enfrentará además a los principales referentes ofensivos de ambos equipos: el argentino Darío Benedetto, autor de siete goles con Barcelona, y el brasileño Deyverson, que suma cuatro tantos con Liga.

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Por su parte, el líder del torneo, Independiente del Valle, con 52 puntos, visitará al Orense en busca de su decimoctava victoria de la temporada, respaldado por el sólido rendimiento colectivo e individual del equipo dirigido por el uruguayo Joaquín Papa.

Orense, que atravesaba una mala racha de resultados y el pasado lunes rescindió el contrato del técnico colombiano Hernán Torres, recuperó el ánimo este jueves con un triunfo por 2-1 sobre Aucas, bajo la dirección interina del ecuatoriano Agustín Robles.

Universidad Católica y Aucas, igualados con 35 puntos en la disputa por el segundo puesto de la tabla, afrontarán compromisos exigentes frente a Guayaquil City y Macará, respectivamente.

- Partidos por la vigésima segunda fecha de la Liga Pro:

. Sábado 25: Técnico Universitario-Manta.

. Domingo 26: Delfín-Leones del Norte; Aucas-Macará; Orense-Independiente del Valle y Barcelona-Liga de Quito.

. Lunes 27: Mushuc Runa-Liberad; Guayaquil City-Universidad Católica y Deportivo Cuenca-Emelec. EFE

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