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Ayuso eleva a 12.000 las hectáreas quemadas en un situación "muy crítica"

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Madrid, 24 jul (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado este viernes que los fuegos en la región afectan ya a 12.000 hectáreas, que hay 20.000 habitantes evacuados y que la situación sigue siendo "muy crítica" debido al viento, datos a los que ha sumado una reivindicación: la llegada de más medios aéreos.

Así lo ha trasladado a los medios Díaz Ayuso la reunión que ha mantenido con los alcaldes afectados por los incendios en la región en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Cenicientos.

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"Ahora viene hora y media, dos horas, todavía críticas en cuanto a los vientos y el calor, luego se espera que arrecie, pero mañana continuará otra vez y por eso pensamos que todavía será un día durísimo este sábado", ha lamentado.

Según la presidenta autonómica, hay 20.000 vecinos evacuados y el objetivo sigue siendo "salvar vidas, que no haya lesiones importantes" y ha anunciado que se va a destinar un millón de euros a las explotaciones agrarias afectadas.

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Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento a los Ayuntamientos, voluntarios y vecinos afectados por los incendios por la "sorprendente colaboración".

También a los guardias civiles que han cancelado sus vacaciones para acudir a ayudar, a la UME, a los cuerpos de seguridad del Estado, así como a las comunidades autónomas que han ofrecido su ayuda, al rey y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que ha dicho que ha llamado a los alcaldes afectados por el incendio.

"A pesar de tanto dolor, sabemos que todo el mundo está a salvo", ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor el "comportamiento cívico" de las personas evacuadas, ya que es "muy difícil con estas circunstancias".

Eso sí, ha pedido mas medios aéreos: "Estamos fuera de la capacidad de extinción del incendio a estas horas, y queremos agradecer tantos gestos que vamos a necesitar una rueda de prensa para eso", ha terminado. EFE

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