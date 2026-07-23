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Una mujer de 74 años muere ahogada en una playa de Calafell (Tarragona)

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Una mujer de 74 años ha muerto ahogada este jueves por el mediodía mientras se bañaba en la playa del Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicado.

El aviso al 112 se ha recibido a las 11.50 horas, en el que se alertaba de una bañista a la que habían sacado del agua inconsciente y la estaban intentando reanimar en la arena; y Protecció Civil añade que en el momento del incidente había servicio de vigilancia y bandera verde en esa playa.

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Hasta el lugar se han desplazado 3 ambulancias y un helicóptero medicalizado del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como 2 patrullas de los Mossos d'Esquadra; y con esta, ya son 13 las personas muertas en playas catalanas desde el inicio de la campaña de baño el 15 de junio.

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