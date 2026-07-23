Más del 70 % de 1,2 millones de solicitantes de regularización tiene ya permiso temporal

Madrid, 23 jul (EFE).- Más del 70 % de los casi 1,2 millones de inmigrantes que solicitaron la regularización extraordinaria ya han recibido la admisión a trámite de su petición, lo que significa que cuentan con un primer permiso para vivir y trabajar en España de forma temporal hasta que obtengan la resolución.

Es un dato que ha ofrecido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en declaraciones a los medios tras el plantón de las comunidades del PP a la Conferencia Sectorial de la Inmigración que iba a tener lugar este jueves y que no se ha celebrado finalmente por falta de 'quorum'.

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A pesar de que la reunión no se ha celebrado, la ministra ha accedido a reunirse con los consejeros que sí han querido participar en la reunión -Navarra, el País Vasco, Cataluña, Canarias, Asturias y Castilla-La Mancha- para tratar, entre otros asuntos, el "impacto positivo" de esta medida extraordinaria.

Como ejemplo de esos efectos, ha mencionado que en la Comunidad de Madrid ya hay más de 50.000 personas que están cotizando como consecuencia de este proceso.

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El plazo de solicitudes acabó el pasado 30 de junio con 1.174.978 solicitudes y, según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, ya han sido resueltas de forma favorable al menos unas 12.000. EFE