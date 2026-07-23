Espana agencias

La Policía detiene a un alto cargo del Comité Olimpico Croata por soborno y blanqueo

Guardar
Google icon

Skopie, 23 jul (EFE).- La Policía croata detuvo este jueves a Damir Segota, director de la Oficina del Programa Olímpico del Comité Olímpico Croata (HOO), y a su esposa, como sospechosos de soborno y blanqueo de capitales, en un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude a la Federación de Esquí del país.

Según informaron varios medios croatas, entre ellos Nova TV, los investigadores sospechan que Segota recibió al menos 160.000 euros (unos 182.600 dólares) en sobornos durante aproximadamente una década por parte de Vedran Pavlek, quien dirigió en la Federación los equipos nacionales de esquí alpino entre 1998 y 2026.

PUBLICIDAD

Segota, con más de 20 años de trayectoria dentro del Comité Olímpico Croata, habría utilizado junto a su esposa parte del dinero recibido para comprar oro, según el portal informativo Index.

Los investigadores sostienen que los pagos ilegales tenían como objetivo garantizar la influencia de Segota dentro del Comité Olímpico Croata para favorecer la asignación de recursos económicos a la Federación Croata de Esquí.

PUBLICIDAD

En concreto, se sospecha que habría autorizado o dado cobertura a gastos injustificados por un valor de al menos 750.000 euros (unos 856.000 dólares).

Pavlek, un exesquiador alpino que participó en tres Juegos Olímpicos, es el principal acusado en una investigación separada que analiza el presunto desvío de cerca de 30 millones de euros (unos 34 millones de dólares) de la Federación Croata de Esquí desde 2014 mediante facturas falsas y transferencias a cuentas en el extranjero.

Parte de esos fondos habría terminado en cuentas personales fuera de Croacia, incluida una sociedad registrada en Mónaco, y presuntamente se habría utilizado para construir una villa en la isla española de Ibiza, según informaciones publicadas anteriormente por medios croatas.

Pavlek abandonó Croacia en marzo de este año y fue detenido un mes después en Kazajistán.

Además, la Policía llevó a cabo este jueves un registro en el domicilio del secretario general del Comité Olímpico Croata, Sinisa Krajac, quien posteriormente fue trasladado para prestar declaración ante los investigadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Prohibido beber alcohol en el trabajo, excepto vino cerveza, sidra y poiré: “Son las bebidas que la sociedad ha aceptado desde el siglo XIX”

El Código del Trabajo francés distingue entre bebidas fermentadas y destiladas, una diferenciación influida por criterios higiénicos e históricos que han modelado la cultura laboral y la identidad nacional

Prohibido beber alcohol en el trabajo, excepto vino cerveza, sidra y poiré: “Son las bebidas que la sociedad ha aceptado desde el siglo XIX”

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

Andalucía acumula 284 contratos sin postor y Cataluña, 183 millones bloqueados. El 82% de las licitaciones desiertas corresponde a obras de menos de 500.000 euros

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

En las carreteras convencionales, la mayoría de los siniestros con víctimas ocurren durante adelantamientos, ya que cualquier error de cálculo puede dejar sin espacio ni tiempo suficiente para evitar una colisión

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Kiko Rivera anuncia que ha sufrido de nuevo un ictus: “Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver”

El hijo de Isabel Pantoja ha emitido un comunicado en redes en el que afirma que “esta vez ha sido un poco más fuerte”

Kiko Rivera anuncia que ha sufrido de nuevo un ictus: “Probablemente el estrés ha tenido mucho que ver”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Superar el límite de velocidad en un adelantamiento es mucho más peligroso de lo que parece: cada kilómetro por hora de más multiplica la gravedad de un accidente

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

ECONOMÍA

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

La construcción rechaza 707 millones en contratos públicos: 1.130 licitaciones se quedan desiertas hasta junio porque los precios no cubren costes

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida