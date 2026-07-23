La Policía detiene a un alto cargo del Comité Olimpico Croata por soborno y blanqueo

Skopie, 23 jul (EFE).- La Policía croata detuvo este jueves a Damir Segota, director de la Oficina del Programa Olímpico del Comité Olímpico Croata (HOO), y a su esposa, como sospechosos de soborno y blanqueo de capitales, en un nuevo capítulo del escándalo de corrupción que sacude a la Federación de Esquí del país.

Según informaron varios medios croatas, entre ellos Nova TV, los investigadores sospechan que Segota recibió al menos 160.000 euros (unos 182.600 dólares) en sobornos durante aproximadamente una década por parte de Vedran Pavlek, quien dirigió en la Federación los equipos nacionales de esquí alpino entre 1998 y 2026.

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Segota, con más de 20 años de trayectoria dentro del Comité Olímpico Croata, habría utilizado junto a su esposa parte del dinero recibido para comprar oro, según el portal informativo Index.

Los investigadores sostienen que los pagos ilegales tenían como objetivo garantizar la influencia de Segota dentro del Comité Olímpico Croata para favorecer la asignación de recursos económicos a la Federación Croata de Esquí.

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En concreto, se sospecha que habría autorizado o dado cobertura a gastos injustificados por un valor de al menos 750.000 euros (unos 856.000 dólares).

Pavlek, un exesquiador alpino que participó en tres Juegos Olímpicos, es el principal acusado en una investigación separada que analiza el presunto desvío de cerca de 30 millones de euros (unos 34 millones de dólares) de la Federación Croata de Esquí desde 2014 mediante facturas falsas y transferencias a cuentas en el extranjero.

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Parte de esos fondos habría terminado en cuentas personales fuera de Croacia, incluida una sociedad registrada en Mónaco, y presuntamente se habría utilizado para construir una villa en la isla española de Ibiza, según informaciones publicadas anteriormente por medios croatas.

Pavlek abandonó Croacia en marzo de este año y fue detenido un mes después en Kazajistán.

Además, la Policía llevó a cabo este jueves un registro en el domicilio del secretario general del Comité Olímpico Croata, Sinisa Krajac, quien posteriormente fue trasladado para prestar declaración ante los investigadores. EFE

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