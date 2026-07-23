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La jubilación parcial en las administraciones, en el aire a la espera del voto del PP

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Madrid, 23 jul (EFE).- La convalidación del decreto ley que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las Administraciones Públicas, y que eleva el plus por residencia en Baleares a los funcionarios del Estado, está en el aire a la espera de que el PP defina su voto y tras adelantar Vox y Podemos que votarán en contra.

La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que con sus votos no se va a hacer ninguna reforma del empleo publico si no se resuelve antes el problema de la interinidad, en tanto que el diputado de Vox, Emilio del Valle, ha dejado claro que se opondrán "a todo lo que traiga este Gobierno salpicado de corrupción".

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El diputado del PP Ángel Ibáñez ha sido muy crítico con una medida sobre jubilación parcial que trata de arreglar "sin estrategia ni planificación" una "avería" provocada por el propio Gobierno con la reforma del contrato de relevo, y ha defendido que "frente al desastre" será un nuevo Ejecutivo el que en breve se hará cargo de la Función Pública.

Con los votos en contra de PP, Vox y Podemos (173) la aprobación de la norma sería muy justa y requeriría que votasen todos los diputados (350) y que no hubiera más votos sueltos en contra, como podría ser el de UPN.

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El decreto ley debatido este jueves permite la contratación temporal de relevistas para sustituir al personal laboral de las administraciones que se jubile parcialmente, después de que en un desarrollo de la reforma de pensiones se estableciese que los relevistas debían ser siempre indefinidos, una fijeza que en el ámbito público requiere haber pasado por una oposición o concurso oposición.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado durante su intervención que la Administración General del Estado ya ha incorporado 854 plazas para la contratación de personal relevista fijo en la oferta de empleo público de 2026.

No obstante, ha defendido la aprobación del decreto ley para favorecer el acceso a la jubilación parcial del personal laboral, permitiendo la contratación temporal de relevistas desde la fecha de efectos de la jubilación parcial hasta, como máximo, los 2 años posteriores a la extinción de esa jubilación parcial.

El ministro ha confiado en que la norma salga adelante porque mejorará la vida de 11.000 empleados públicos en Baleares y la de otros miles de personal laboral que podrían acogerse a la jubilación parcial.

"Si se aprueba será mérito de todos, pero si no sale me encargaré de que se enteren de por qué y por quién no ha salido adelante", ha advertido López en referencia al PP, al que ha reprochado que en lugar de fijar posición haya dado un mitin, recordando que en siete año de gobierno los populares solo convocaron 64.000 plazas públicas frente a las cerca de 300.000 del Gobierno actual.

A Podemos le ha pedido que ayude a conseguir acuerdos con las autonomías para acabar con el problema del abuso de la temporalidad, porque son las que mayores tasas de interinidad tienen, y porque es lo que está impidiendo sacar adelante una ley de función pública que regule este aspecto. EFE

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