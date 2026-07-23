La CNMC urge a reducir los tiempos del planeamiento urbanístico para hacer viviendas

Madrid, 23 jul (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) insiste en la necesidad de reducir los tiempos del planeamiento urbanístico para la construcción de viviendas y propone una batería de medidas para agilizar los trámites para impulsar con mayor rapidez la oferta de vivienda.

En este sentido, plantea procedimientos de urgencia para impulsar con mayor rapidez la oferta de vivienda, especialmente ante necesidades sociales especialmente urgentes.

Asimismo, propone simplificar los instrumentos urbanísticos y reducir la documentación exigida, para reducir tanto los tiempos de elaboración como la carga administrativa. En un comunicado, también hace hincapié en revisar la clasificación del suelo no protegido para facilitar su transformación cuando sea adecuado.

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Entre las recomendaciones también figura flexibilizar los usos urbanísticos y evitar una regulación excesivamente detallada o que incida sobre otras actividades económicas o limitar la nulidad total de los planes cuando los defectos puedan corregirse para reforzar la seguridad jurídica de los planes urbanísticos.

Asimismo, urge a agilizar las modificaciones del planeamiento sin trámites repetidos.

La CNMC entiende que una regulación del suelo demasiado rígida o compleja puede dificultar que la oferta se adapte con rapidez a las necesidades de vivienda.

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Así, indica que las mejoras en el planeamiento urbanístico pueden reducir los tiempos de transformación del suelo; lograr un mejor aprovechamiento del espacio urbano y facilitar su adaptación a las necesidades de los ciudadanos; mejorar la sostenibilidad de las ciudades, por ejemplo, mediante una mayor densidad urbana y aumentar la seguridad jurídica y disminuir los costes administrativos. EFE