Ford y Geely se unen para fabricar 5 modelos en la planta de Almussafes (Valencia)

Almussafes (Valencia), 23 jul (EFE).- La automovilística estadounidense Ford ha acordado con su homóloga china Geely Holding Group crear en 2027 una empresa conjunta para fabricar cinco modelos en su planta de Almussafes (Valencia), tres nuevos que se sumarían a finales de 2028 al Kuga y al futuro Bronco, en una alianza estratégica que requerirá un aumento de la plantilla, aún por concretar.

El presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, y el vicepresidente de Geely, Victor Young, han anunciado este jueves en rueda de prensa esta empresa conjunta, en la que Ford tendrá el 66 % y Geely el 34 %, que busca maximizar el uso de la planta de Almussafes con el menor coste y convertir a Valencia en "emblema de la capacidad automovilística en Europa".

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"Un equipo, dos marcas y cinco productos", han afirmado los representantes de ambas compañías, que han detallado que la fabricación de esos tres nuevos modelos, dos SUV de Geely y un crossover multienergía de Ford, se unirá a finales de 2028 al actual Kuga y al modelo de la saga Bronco que saldrá de la planta valenciana a partir de ese año.

Cuando se oficialice la nueva empresa en 2027, los 4.142 empleados que trabajan actualmente en la planta pasarán a formar parte de la compañía conjunta y, según Baumbick, para poder aprovechar al máximo la planta, "se necesitarían más trabajadores, sin duda", aunque no pueden compartir todavía las cifras sobre este aumento de plantilla.

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"El objetivo es coger toda la excelencia de nuestro equipo de Valencia e inyectar la inteligencia de Geely", ha añadido el presidente de Ford Europa, quien ha asegurado: "La única forma de que esta planta sea la número 1 y eficiente de todo el mundo es hacerlo como si fuésemos un solo equipo".

Ford y Geely han afirmado que el acuerdo "transformará la planta de Ford en Valencia (ya de por sí una de las más productivas y avanzadas de Europa, con una capacidad anual potencial de unos 500.000 vehículos) en un centro de fabricación compartido de alta tecnología concebido para competir con el nuevo estándar global de costes de la industria".

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado en una visita junto a varios ministros a la planta tras el anuncio que esta "inspiradora alianza" demuestra "la capacidad de España para atraer grandes inversiones", y ha sido posible por "la capacidad, conocimiento, talento y el mejor capital humano" de la Comunitat Valenciana.

Ha valorado que la planta de Almussafes "representa el mejor ejemplo de una política económica que coloca la colaboración público-privada y la descarbonización industrial en el centro", y ha reivindicado el Mecanismo RED aprobado por el Gobierno, dotado con 45 millones de euros para proteger el empleo y facilitar la formación.

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El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha resaltado que el acuerdo entre Ford y Geely garantiza el futuro, los empleos directos e indirectos y la certidumbre, y ha considerado que "está al nivel" del acuerdo de 1976 para instalar la factoría en Almussafes y pone fin a una "etapa un poco convulsa".

Por lo que respecta a los sindicatos en Ford Almussafes, el mayoritario, UGT, ha considerado que es "un día histórico" después de "la tormenta perfecta" que ha vivido el sector del automóvil en los últimos años, mientras que STM ha indicado que el acuerdo aporta certidumbre y esperan volver a la senda de empleados de 2015, que eran 9.000.

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Buena acogida ha tenido también el acuerdo por la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Cámara Valencia y el clúster de automoción y movilidad de la Comunitat Valenciana AVIA, que han destacado que "consolida el futuro de una planta estratégica para la economía valenciana". EFE

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