Exalcalde Echávarri culpa al PP de que las viviendas públicas de Alicante fueran a "jetas"

València, 23 jul (EFE).- El alcalde de Alicante de 2015 a 2018, el socialista Gabriel Echávarri, ha culpado este jueves al PP de que las viviendas de promoción pública (VPP) de Les Naus en la Playa de San Juan acabaran en manos de "unos jetas" por un turbio proceso de adjudicación y de reparto.

Así lo ha trasladado el exalcalde en su comparecencia ante la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las irregularidades en las adjudicaciones de estas viviendas públicas, a la que también ha acudido el administrador único de la cooperativa beneficiaria (Fraorgi), Francisco Ordiñana, quien ha rechazado contestar a las preguntas de los diputados, entre ellas acerca del ático que se quedó y las ganancias que ha obtenido con esta obra de promoción pública.

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Echávarri ha explicado que cuando llegó a la alcaldía había una deuda de 200 millones de euros en una administración con un presupuesto anual de 250, lo que obligó a un plan de ajuste "durísimo" que imposibilitaba realizar inversión alguna, por ejemplo a la construcción de viviendas sociales.

Por ello, ha relatado, en diciembre de 2018 se tomó la decisión política "blanca y limpia" de enajenar ese solar público para ejecutar viviendas de protección pública en la Playa de San Juan para obtener unos ingresos que posibilitaran acometer diversas inversiones en la ciudad, y el dinero incluso se contempló en los presupuestos municipales.

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El socialista ha reiterado que esa decisión "era un buen proyecto" porque la intención era ayudar a familias que no pueden acceder a una vivienda de renta libre y ha lamentado que cuando entró en la alcaldía el popular Luis Barcala "se enturbió con el proceso de adjudicación a la empresa (la promotora Fraorgi) y por cómo se repartieron las viviendas".

Barcala fue "incapaz de gestionar un proyecto en beneficio de la sociedad", en opinión de Echávarri, puesto que se propició que, en vez de llegar a personas necesitadas, los beneficiarios llegaran "mediante subterfugios y trampas que privaron a alicantinos de buena fe y que tenían ilusión en progresar en su ciudad para tener una oportunidad".

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Ha aclarado que no conoce al promotor Ordiñana, que no tiene ningún piso en Les Naus ni tampoco amigos suyos frente a "una serie de gente que ha accedido por un atajo", por lo que ha conocido a través de los medios de comunicación.

El ático del promotor Ordiñana

El segundo compareciente ha sido el promotor Ordiñana, quien se ha escudado en el proceso judicial sobre el asunto en un juzgado de Alicante para evitar responder a las preguntas del PP, PSPV-PSOE, Compromís y a Vox, entre ellas sobre cómo consiguió la adjudicación del ayuntamiento, la elección de los cooperativistas, entre ellas la exconcejal de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y por qué se quedó con uno de los áticos.EFE

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