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El TC acepta estudiar la constitucionalidad del Tratado de Amistad con Francia a petición del PP

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El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado aceptar el requerimiento formulado por el Senado, a propuesta del PP, para que se pronuncie sobre si hay o no contradicción entre la Constitución Española y Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia en el apartado que prevé que un ministro francés pueda participar en el Consejo de Ministros del Gobierno español.

Así lo ha comunicado este jueves el Constitucional, precisando que el artículo cuestionado dispone que "un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación".

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El TC señala que el Senado considera, a través de la mayoría absoluta que el PP tiene en esa cámara parlamentaria, que ese precepto podría ser contrario a varios artículos de la Constitución y, ante ello, el Pleno de la corte de garantías "emitirá una declaración vinculante sobre si existe o no dicha contradicción".

Se trata de la cuarta vez en la historia, según indica, que se le pide una declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales.

Y esta es la segunda ocasión en la que el Senado consulta al TC respecto al tratado, tras hacer lo propio en febrero de 2025. El tribunal terminó pronunciándose en diciembre para inhibirse, al considerar que no era necesaria su opinión puesto que el Congreso había tumbado el texto y, por tanto, no podía ser ratificado.

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El principal escollo es el artículo 2.4 del mismo, en el que se prevé que un ministro pueda participar en el Consejo de Ministros del otro, al menos una vez cada tres meses y por rotación, algo que desde el PP consideran que es contrario a la Constitución y por ello ya promovieron hace un año otro recurso en este sentido.

Para solventar esta cuestión, que en última instancia motivó que fracasara la ratificación del tratado, los ministros de Exteriores de los dos países llegaron en abril de este año a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo, acordando que la invitación será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado" y no propiamente en el mismo.

Sin embargo, los 'populares' no consideran suficiente este acuerdo entre los dos gobiernos, ya que no se ha modificado la redacción del artículo controvertido para aclararlo, de ahí que hayan votado en contra de la ratificación del Tratado, acordado en enero de 2023, en el Congreso de los Diputados y promovido el requerimiento al Constitucional desde el Senado.

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EuropaPress

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