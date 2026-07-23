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El PP pide la dimisión de Diana Morant por comparar a Feijóo con Hitler

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Madrid, 23 jul (EFE).- El secretario general del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha pedido la dimisión inmediata de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, después de que asegurara que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, está siguiendo "un camino que se parece" al gobierno de Hitler.

En declaraciones a Telecinco, Tellado se ha referido a las afirmaciones de Morant en las que sostuvo, respecto a la cuestión de la 'prioridad nacional', que el líder del PP está asumiendo posiciones de la extrema derecha y "está dibujando un camino que se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

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Para el dirigente del PP, esas palabras retratan a la ministra y a todo el PSOE, "que está en una situación desesperada", ha dicho.

Y ha solicitado su dimisión inmediata "porque no se puede ir por la vida" con ese tipo de afirmaciones que "son ofensivas" no solo hacia el PP o los partidos de la oposición, sino hacia los millones de españoles que les votan, ha recalcado Tellado, que ha considerado que Morant no está habilitada para seguir sentándose en la mesa del Consejo de Ministros.

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Unas afirmaciones de la ministra Diana Morant que el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho no compartir porque no es su "estilo".

"No me gusta cuando se lleva la política a los extremos", ha señalado López en declaraciones en los pasillos del Congreso, aunque ha aclarado que no cree que la ministra deba pedir perdón ya que "cada uno se expresa como cree conveniente".

También la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado que a veces la política que se ejerce en España, que "se basa en buscar todos esos grandes titulares", hace que se realicen afirmaciones "que quizá son más propias de la generación de ruido que de la construcción de argumentos".

Y aunque ha dicho no ser partidaria de "palabras gruesas", Martínez Barbero ha comprendido el "hartazgo" con el PP y Vox que, ha asegurado, "están todo el día en el fango" por lo que ha considerado "muy humano" que eso haga "contestarles con su misma moneda".

Mientras, el portavoz de IU en el grupo Sumar, Enrique Santiago, ha explicado que él mismo, en el pleno del Congreso, ha sostenido que el PP "empieza a apoyar y a proponer normas que se parecen demasiado a normas discriminatorias que se acordaron en la Alemania de Hitler".

"No se puede ir discriminando por colectivos, por origen nacional o por condición social. El PP tiene que tener cuidados y atenerse a los principios constitucionales", ha agregado Santiago.

Y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha aconsejado a Morant que si le preocupan tanto las "políticas racistas" de PP y Vox, debe ocuparse de "resolver las políticas de racismo institucional que está implementando su partido desde el Gobierno".

"Al racismo se le frena con antirracismo cerrando los CIES (Centros de Internamiento de Extranjeros), frenando las redadas basadas en perfil étnico" y permitiendo que puedan regularizar "de verdad" todas las personas que tienen derecho a ello,, ha recalcado Belarra. EFE

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