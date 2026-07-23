El PP acusa a Sánchez de comprar el silencio de Yolanda Díaz con su candidatura a la OIT

Madrid, 23 jul (EFE).- El Partido Popular ha acusado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comprar el "silencio" y el apoyo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con su propuesta para que opte a la Dirección General de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

"En este Gobierno el silencio cotiza más que la gestión", ha escrito la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en un mensaje que ha publicado en la red social X, a propósito de la designación de Yolanda Díaz, anunciada por el jefe del Ejecutivo.

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Según García, su "gran mérito" ha sido estar "ocho años calladita mientras el sanchismo se hundía en corrupción".

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se ha pronunciado en esa línea en X, al señalar que su designación es "el precio que ha puesto para encubrir la corrupción de Sánchez". "Así se entiende todo mejor", ha ironizado.

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"Yolanda Díaz tenía un precio y el precio era buscarle una salida del Gobierno que fuese jugosa económicamente, y es lo que Sánchez le ha ofrecido en el día de hoy", ha apuntado también en una entrevista en Telecinco, donde ha añadido que eso "explica el silencio de Sumar a todos los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez".

Para el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, su candidatura es "un premio por ser la ministra con los peores datos de desempleo de la Unión Europea, y la ministra de los datos maquillados con los fijos discontinuos".

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Y coincide con sus compañeros en que ese es el motivo por el que "ha aguantado la corrupción del Gobierno hasta el final sin decir ni mú". EFE