El Castellón pierde al italiano Brignani por una grave lesión de ligamentos de rodilla

Castellón, 23 jul (EFE).- El italiano Fabrizio Brignani, futbolista del Castellón, sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según confirmó este jueves el club 'orellut'.

Brignani, autor de siete goles, se perderá los primeros meses de competición de la campaña 2026-2027 en LaLiga Hypermotion (Segunda) después de la lesión que sufrió "de forma fortuita" durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, en el décimo día de la pretemporada.

PUBLICIDAD

El jugador albinegro deberá pasar por el quirófano, según el parte médico del Castellón, que agregó que el futbolista causa "baja y su evolución marcará su disponibilidad”.

El equipo castellonense sufre un serio contratiempo con la pérdida de uno de sus máximos goleadores la pasada temporada.

El Castellón, sexto en la pasada campaña en Segunda, abrirá esta temporada el próximo 14 de agosto con su visita a la Real Sociedad B. EFE

PUBLICIDAD

qrg/cta/cmm