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El argentino Adolfo Cambiaso regresa al Torneo Internacional de Sotogrande

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Cádiz, 23 jul (EFE).- El jugador argentino Adolfo Cambiaso, cuatro veces ganador de la Copa de Oro, regresa al Torneo Internacional de Polo ATL de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), que comenzará el próximo lunes y que disputará su 55ª edición en las instalaciones de Ayala Polo Club hasta el 29 de agosto.

El torneo reunirá a veinticuatro equipos distribuidos en tres categorías de hándicap, Alto (20 a 22 goles), Mediano Hándicap (12 a 14 goles) y Bajo Hándicap (6 a 8 goles).

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En la relación de participantes se encuentran otros destacados polistas, como los argentinos Camilo Castagnola, Bartolomé 'Barto' Castagnola, Facundo Pieres, Tomás Panelo, Lorenzo Chavanne y Guillermo Caset, los españoles Pascual Sáinz de Vicuña y Pelayo Berazadi y el estadounidense Robert Strom.

La competición comenzará el lunes con la Copa de Bronce Gluf, que se disputará hasta el 1 de agosto y que antecederá a la Copa de Plata Terralpa, prevista del 3 al 15 de agosto, y que concluirá con la Copa de Oro Ayala Polo Club, torneo estelar programado del 17 al 29 de agosto.

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Camilo Castagnola formará parte del equipo de Ayala Polo Club en la categoría de Alto Hándicap y Cambiaso regresará al torneo para disputar la Copa de Oro Ayala Polo Club con el equipo La Dolfina Herederos del Marqués de Riscal. EFE

jsb/cb/cmm

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