El argentino Adolfo Cambiaso regresa al Torneo Internacional de Sotogrande

Cádiz, 23 jul (EFE).- El jugador argentino Adolfo Cambiaso, cuatro veces ganador de la Copa de Oro, regresa al Torneo Internacional de Polo ATL de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), que comenzará el próximo lunes y que disputará su 55ª edición en las instalaciones de Ayala Polo Club hasta el 29 de agosto.

El torneo reunirá a veinticuatro equipos distribuidos en tres categorías de hándicap, Alto (20 a 22 goles), Mediano Hándicap (12 a 14 goles) y Bajo Hándicap (6 a 8 goles).

PUBLICIDAD

En la relación de participantes se encuentran otros destacados polistas, como los argentinos Camilo Castagnola, Bartolomé 'Barto' Castagnola, Facundo Pieres, Tomás Panelo, Lorenzo Chavanne y Guillermo Caset, los españoles Pascual Sáinz de Vicuña y Pelayo Berazadi y el estadounidense Robert Strom.

La competición comenzará el lunes con la Copa de Bronce Gluf, que se disputará hasta el 1 de agosto y que antecederá a la Copa de Plata Terralpa, prevista del 3 al 15 de agosto, y que concluirá con la Copa de Oro Ayala Polo Club, torneo estelar programado del 17 al 29 de agosto.

PUBLICIDAD

Camilo Castagnola formará parte del equipo de Ayala Polo Club en la categoría de Alto Hándicap y Cambiaso regresará al torneo para disputar la Copa de Oro Ayala Polo Club con el equipo La Dolfina Herederos del Marqués de Riscal. EFE

jsb/cb/cmm