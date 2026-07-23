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Detectados más de 550 eventos sísmicos en Tenerife sin aumentar el peligro de erupción

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Santa Cruz de Tenerife, 23 jul (EFE).- El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado más de 550 eventos sísmicos durante la noche del miércoles al jueves en Tenerife, dentro de una intensificación de la actividad sismovolcánica que, según el organismo, no aumenta el peligro de una erupción a corto o medio plazo en la isla.

Entre el 22 y el 23 de julio se han localizado manualmente 95 terremotos, mientras que el procesamiento automático ha detectado más de 550 eventos durante la noche, principalmente al oeste de Las Cañadas del Teide.

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El IGN ha informado de que desde la tarde-noche del miércoles y durante la madrugada del jueves se registraron varios pulsos de actividad sísmica de baja frecuencia bajo la isla.

A partir de las 22:00 horas UTC comenzó además un enjambre de eventos sísmicos repetitivos de baja magnitud que continuaba activo en el momento de difundirse la información y que constituye el décimo episodio de estas características registrado desde febrero.

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La mayor parte de los epicentros se localizan al oeste de Las Cañadas del Teide, principalmente en los municipios de Guía de Isora, Vilaflor de Chasna y Santiago del Teide, a profundidades situadas mayoritariamente entre 10 y 15 kilómetros bajo el nivel del mar.

Durante esta intensificación se han registrado eventos volcano-tectónicos, híbridos y de baja frecuencia (LP).

Según el IGN, la presencia de eventos LP e híbridos es compatible con la circulación de fluidos en profundidad, aunque ha precisado que este fenómeno, por sí solo, no representa una aceleración del proceso.

Ninguno de los terremotos registrados hasta el momento ha sido sentido por la población de Tenerife.

El episodio comenzó a las 18:58 UTC del 22 de julio con una señal continua de baja frecuencia registrada en las estaciones centrales de la isla durante casi una hora.

A partir de las 19:30 UTC disminuyó su amplitud y se sucedieron varios pulsos de baja frecuencia durante la noche, especialmente entre las 20:15 y las 20:30 UTC y entre las 00:30 y la 01:15 UTC.

Los eventos repetitivos, inicialmente detectados únicamente por las estaciones más próximas a Las Cañadas, aumentaron ligeramente de magnitud y comenzaron a ser visibles en un mayor número de estaciones de la isla.

El IGN ha subrayado que esta actividad es similar a la registrada durante los meses de febrero, marzo y junio y que "no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo" en Tenerife.

El organismo mantiene un seguimiento continuo de la actividad y ha informado de su evolución a los organismos competentes de Protección Civil.

El IGN dispone en Tenerife de una red de más de cien estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos para vigilar en tiempo real posibles cambios o anomalías en la sismicidad, las deformaciones del terreno y la geoquímica.

El organismo ha advertido de que, debido a la baja amplitud de las señales, el número de eventos y los datos sobre sus magnitudes y profundidades son todavía provisionales y la cifra de seísmos podría aumentar tras un análisis más detallado. EFE

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