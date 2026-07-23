Espana agencias

Cuatro detenidos por matar a un hombre de cinco puñaladas en Madrid el día de Año Nuevo

Guardar
Google icon

Madrid, 23 jul (EFE).- La Policía Nacional ha resuelto el homicidio de un hombre de 38 años cometido el pasado día de Año Nuevo en el distrito madrileño de Usera con la detención en las provincias de Toledo y Navarra de cuatro hombres, que al parecer eran conocidos de la víctima, que falleció al recibir cinco puñaladas.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 22:00 horas del 1 de enero en la calle de Moncada, donde la víctima se encontraba en compañía de varias personas con las que mantuvo una discusión que desencadenó una agresión con arma blanca que le provocó la muerte horas después en el hospital, ha informado este jueves la Policía Nacional.

PUBLICIDAD

El caso ha sido investigado por el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que recabó toda la información posible sobre los presuntos autores, sobre los que constató que habían abandonado sus domicilios y huido de la Comunidad de Madrid.

Avanzadas sus pesquisas localizaron una vivienda en la localidad toledana de El Carpio de Tajo en la que podría morar uno de los sospechosos, por lo que el pasado 25 de marzo desplegaron un dispositivo especial en el que detuvieron a dos de los presuntos autores.

PUBLICIDAD

Los otros dos implicados fueron arrestados el 26 de mayo en el municipio navarro de Larraga.

Tres de los detenidos son argelinos y el otro español, tienen edades comprendidas entre los 46 y los 24 años y dos de ellos cuentan con múltiples antecedentes por agresiones similares.

Por estos hechos y tras su paso a disposición judicial todos ellos han sido ingresados en prisión provisional. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

Tres semanas consecutivas de subidas dejan el depósito lleno en casi 90 euros para el diésel y 87 para la gasolina, con el alza del crudo internacional acelerando el encarecimiento en ambos combustibles

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El mecánico explica que un neumático nuevo no es lo mismo que uno no usado: pese a que no haya rodado, el paso del tiempo puede provocar que el material pierda propiedades, incluso si ha estado guardado

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El rábano, la verdura que ayuda a la formación de colágeno y refuerza las defensas del cuerpo

Este alimento es rico en nutrientes que protegen la salud y el bienestar general

El rábano, la verdura que ayuda a la formación de colágeno y refuerza las defensas del cuerpo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

Juan José Ebenezer, mecánico: “En la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático, aunque tenga 20 años de antigüedad. No caduca”

El Gobierno propone a Yolanda Díaz para la dirección de la Organización Internacional del Trabajo: tendría un salario base mínimo de 150.000 euros netos

El nuevo dron marítimo alemán lanzado desde tubos para torpedos que ya funciona en el océano

Traca final antes del parón veraniego: el Congreso desbloquea la ley de nacionalidad saharaui y una enmienda para ocultar cuánto paga España por sus medicamentos

El Supremo pide a la Junta Electoral Central toda la documentación sobre la incorporación al censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la ‘ley de nietos’

ECONOMÍA

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

El fin de la rebaja del IVA dispara la gasolina un 10%, hasta los 1,581 euros, y el diésel a 1,622 euros

La Seguridad Social aclara qué trabajadores podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación en 2026

La subida del precio del petróleo dispara el beneficio de Repsol: gana 2.201 millones en el primer semestre, un 265% más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 23 de julio

“Los domingos libres son valiosos, se crea en dios o no”: la desesperación económica lleva a Alemania a querer abrir las tiendas el día festivo, con la Iglesia en contra

DEPORTES

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

El ascenso de Gianni Infantino de los pasillos de LaLiga al trono de la FIFA y el respaldo de Trump: un escándalo de corrupción le abrió las puertas

Pedro Porro entrega a su abuelo la medalla de oro del Mundial y cumple su promesa familiar: “Es un orgullo esto”

El único título que no tiene la selección española y que ya nunca podrá ganar

Rodri sueña con vestir de blanco: el deseo del MVP del Mundial 2026 choca con las dudas de Florentino Pérez

Mourinho pone en marcha su plan a falta de un mes para que la temporada dé el pistoletazo de salida