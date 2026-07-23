Cuatro detenidos por matar a un hombre de cinco puñaladas en Madrid el día de Año Nuevo

Madrid, 23 jul (EFE).- La Policía Nacional ha resuelto el homicidio de un hombre de 38 años cometido el pasado día de Año Nuevo en el distrito madrileño de Usera con la detención en las provincias de Toledo y Navarra de cuatro hombres, que al parecer eran conocidos de la víctima, que falleció al recibir cinco puñaladas.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 22:00 horas del 1 de enero en la calle de Moncada, donde la víctima se encontraba en compañía de varias personas con las que mantuvo una discusión que desencadenó una agresión con arma blanca que le provocó la muerte horas después en el hospital, ha informado este jueves la Policía Nacional.

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El caso ha sido investigado por el Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que recabó toda la información posible sobre los presuntos autores, sobre los que constató que habían abandonado sus domicilios y huido de la Comunidad de Madrid.

Avanzadas sus pesquisas localizaron una vivienda en la localidad toledana de El Carpio de Tajo en la que podría morar uno de los sospechosos, por lo que el pasado 25 de marzo desplegaron un dispositivo especial en el que detuvieron a dos de los presuntos autores.

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Los otros dos implicados fueron arrestados el 26 de mayo en el municipio navarro de Larraga.

Tres de los detenidos son argelinos y el otro español, tienen edades comprendidas entre los 46 y los 24 años y dos de ellos cuentan con múltiples antecedentes por agresiones similares.

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Por estos hechos y tras su paso a disposición judicial todos ellos han sido ingresados en prisión provisional. EFE