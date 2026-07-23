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Condenado a cinco años por guardar y compartir más de mil archivos de pornografía infantil

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La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a cinco años de prisión a un hombre por guardar y compartir más de mil archivos de pornografía infantil, en los que aparecían menores de edad realizando prácticas sexuales.

Además, el tribunal le ha impuesto cinco años de libertad vigilada tras la salida de la cárcel y 15 de inhabilitación especial para profesión que conlleve contacto con menores por este delito de pornografía infantil.

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La sentencia, de la Sección Tercera, recoge así el acuerdo al que han llegado este jueves el fiscal y la abobada del acusado en la audiencia preliminar, antes de la cual el ministerio público pedía seis años de cárcel y libertad vigilada y veinte de inhabilitación.

El procesado ha reconocido los hechos, se ha mostrado conforme con el pacto y en el ejercicio de su derecho a la última palabra ha expresado su deseo de "mejorar como persona" y no volver a cometer este tipo de ilícitos.

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Con motivo de la vista y la resolución, también se ha acordado el decomiso de los dispositivos intervenidos y el borrado de las imágenes.

Según los hechos probados recogidos en el escrito de conformidad de las partes, el hombre, a través de la conexión de internet desde su domicilio de Santander y valiéndose de varios ordenadores, discos duros y la aplicación 'Emule', "descargó y compartió con gran cantidad de personas cientos de archivos de vídeo y foto en los que aparecían personas menores de edad desnudas y realizando prácticas sexuales".

En el registro de su vivienda se encontraron dos ordenadores, once discos duros y más de mil archivos de pornografía de menores, por lo que ha sido acusado, juzgado y condenado por un delito de distribución de pornografía infantil.

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EuropaPress

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