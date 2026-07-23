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Ciria no impugnará las elecciones pero pide al Barça que le declare oficialmente candidato

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Barcelona, 23 jul (EFE).- El exprecandidato Marc Ciria no impugnará las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, después de que el Tribunal Català de l'Esport (TCE) haya resuelto que la Junta Electoral incumplió los estatutos en el recuento de las firmas que daban apoyo a su precandidatura, aunque ha pedido a la entidad azulgrana que le declare candidato con efectos retroactivos.

"Hemos solicitado al club que se desprecinten las cajas de las papeletas dudosas, tengamos los tres días para verificarlas, y seamos proclamados candidatos a las elecciones del FC Barcelona", explicó este jueves en rueda de prensa Ciria, quien no pedirá una repetición de los comicios, porque, dijo, no quiere "paralizar el club".

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El economista denunció ante la Federación Catalana de Fútbol (FCF) que la Junta Electoral había anulado 379 firmas que respaldaban su candidatura por motivos meramente formales, dejándole a 90 de ser proclamado oficialmente candidato, al haberle reconocido como válidas 2.247 de los 2.845 de los socios que presentó para concurrir a los comicios (se requerían un mínimo de 2.337).

En el recurso, que la FCF desestimó, el candidato argumentaba que cuestiones como la ausencia de copia del DNI, documentos de identidad caducados o números de socio no actualizados, podrían haberse subsanado, pues pertenecían a socios presentes en el censo y fácilmente identificables.

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"Sólo pedimos una hora para verificar las papeletas dudosas y nos lo denegaron", recordó Ciria, quien desveló que la Junta Electoral anuló firmas como la del extenista Sergi Bruguera, presente en la sala, "porque el número de socio era erróneo" y eso podía haberse solucionado "en cinco segundos con una llamada".

Ahora, el TCE le ha dado la razón al considerar que el artículo 48.5 de los Estatutos del FC Barcelona establece que, cuando las "incidencias detectadas" en las firmas necesarias para ser candidato a la presidencia "deriven de criterios interpretativos adoptados por la Junta Electoral", esta debe "requerir la subsanación" de las mismas al precandidato que las presenta "antes de acordar la invalidación definitiva".

"El artículo 48.5 no se aplicó y se vulneró el derecho de un grupo de socios y socias, más de 2,800 personas, que habíamos levantado la mano para proponer un proyecto diferente y disruptivo", lamentó Ciria, quien destacó que la resolución del TCE "cambia las reglas del juego" de la elecciones al FC Barcelona.

"A partir de ahora, esta doctrina del Tribunal Català de l'Esport se tendrá que aplicar en los futuros procesos electorales del club, y esta es nuestro orgullo y nuestra victoria", afirmó el economista, quien también a querido felicitar al tribunal, "porque ha hecho una resolución valiente" y ha soportado "muchísimas presiones" de las que ha dicho ser conocedor.

Además, según valoró, la resolución "repara la reputación de más de 90 personas que han trabajado para la candidatura" y también la suya como precandidato. "A mi hijo le dijeron en el colegio que su padre era un estafador, que había falsificado papeletas, y yo le prometí que iría hasta el final", explicó.

En cualquier caso, Marc Ciria insistió en que, desde aquel recuento del pasado 5 marzo en el que la Junta Electoral le impidió concurrir como candidato en las elecciones que ganó Joan Laporta, sabían que tenían razón, pero "nunca" pensó "en impugnar las elecciones" por considerar que lo "primero" era el Barça.

Eso sí, ahora busca "la complicidad del club" para que este haga "una resolución puramente declarativa" en la que le reconozca oficialmente como candidato, después de que la resolución del TCE haya resuelto que se vulneraron sus derechos en el recuento de apoyos.

Dicha resolución agota la vía administrativa, por lo que sólo cabe recurso ante el Tribunal de Justicia de Cataluña. EFE

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