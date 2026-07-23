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Cae una red de tráfico de cocaína de Cataluña a Mallorca en una operación con 21 detenidos

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Palma, 23 jul (EFE).- La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una red de tráfico de drogas entre Cataluña y Baleares en una operación coordinada en la que han sido detenidas 21 personas y se han requisado 303 kilos de cocaína, 20 de hachís, 400.000 euros en efectivo, 22 coches de lujo y 3 armas de fuego.

Según ha informado este jueves el instituto armado, la operación Joker tiene su origen en la interceptación el 21 de enero en el puerto de Palma de un vehículo conducido por un septuagenario que llevaba ocultos en un doble fondo 44 kilos de cocaína.

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Los investigadores iniciaron entonces unas pesquisas que permitieron identificar una red de narcotráfico que adquiría la droga en Cataluña y la transportaba a Mallorca oculta en vehículos que llegaban a la isla en buques de líneas regulares de pasajeros.

Han intervenido en el operativo agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Baleares, asistidos por compañeros de la misma unidad de Barcelona, así como funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Baleares.

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La investigación reveló una estructura con dos redes paralelas coordinadas: una en Cataluña que adquiría la cocaína y la ocultaba en coches modificados y otra en Mallorca que recibía los cargamentos y los distribuía en puntos de venta de la isla.

Los miembros de la organización ocultaban la sustancia estupefaciente en compartimentos camuflados y adoptaban estrictas medidas de vigilancia durante los desplazamientos.

En el transcurso de la operación se llevaron a cabo varias intervenciones para impedir la distribución de grandes partidas de cocaína, como una de 225 kilos aprehendida en Badalona y otra con 66 kilos incautados en el puerto de Palma.

Estas requisas, junto con las realizadas en los registros de viviendas en Palma y Alcúdia, arrojaron un balance total de 303 kilos de cocaína y 20 de hachís, además de los 22 coches de alta gama, las 3 armas de fuego y otros materiales como dispositivos electrónicos, máscaras de silicona hiperrealistas, cinta policial, pasamontañas y 400.000 euros en efectivo.

Los investigadores creen que parte de este material estaba destinado a la comisión de robos de droga y dinero a otras organizaciones de narcotraficantes.

Las 21 personas detenidas fueron puestas a disposición de un juez de guardia, que decretó prisión provisional para 19 de ellas.

La investigación sigue abierta, según las mismas fuentes. EFE

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