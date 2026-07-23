Bolaños dice que hace tres años los españoles rechazaron "un Gobierno reaccionario" y el PP le recuerda que Feijóo ganó

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este jueves que hace tres años los españoles rechazaron "un Gobierno reaccionario" y ahora España tiene crecimiento, "empleo récord" y "más justicia social".

Sin embargo, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha rebatido esas declaraciones recordando a Bolaños que Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales de 2023 y que el país tiene hoy más inflación y los españoles no pueden ni comprar ni alquilar un piso.

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Estas declaraciones de Bolaños y Muñoz coinciden con el tercer aniversario de las elecciones generales del 23 de julio, en las que el PP ganó con 137 escaños frente a los socialistas, que consiguieron 121 diputados. Sin embargo, Pedro Sánchez logró armar una mayoría y ser investido presidente a finales de noviembre de ese año.

BOLAÑOS: "EMPLEO RÉCORD" Y "MÁS JUSTICIA SOCIAL"

En un comentario en su cuenta de 'X', que ha recogido Europa Press, Bolaños ha destacado que "hoy se cumplen tres años de las elecciones de 2023". "Entonces los españoles decidieron que querían avanzar y no un Gobierno reaccionario", ha manifestado.

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Es más, el titular de Justicia ha destacado que hoy tienen "un país con crecimiento y empleo récord", con "más justicia social y que defiende los derechos humanos". "Seguimos", ha apostillado en el mismo mensaje.

PP: "COMPRASTEIS EL GOBIERNO INTERCAMBIANDO VOTOS POR IMPUNIDAD"

Sus palabras han encontrado réplica en la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, que ha recalcado al ministro que hace tres años el PSOE "perdió las elecciones": "Comprasteis el Gobierno intercambiando votos por impunidad", le ha espetado.

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Dicho esto, Muñoz ha subrayado que hoy tienen un país "donde la gente no puede comprar ni alquilar una casa, donde la inflación se come salarios y pensiones, donde los españoles no llegan a final de mes y además se sienten más inseguros que nunca".

La dirigente del PP ha señalado además --en la misma red social-- tienen un país en el que el PSOE "ha convertido en cloaca la mayoría de instituciones del Estado" y "donde el Gobierno se enfrenta al Poder Judicial para defender a delincuentes".

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