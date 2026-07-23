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2-0. Lanús logra una trabajada victoria sobre Cienciano y la serie se definirá en Cusco

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Buenos Aires, 22 jul (EFE).- Lanús logró este miércoles un trabajado triunfo por 2-0 sobre el Cienciano peruano, pese a haber perdido desde el minuto 62 a su mejor carta, Lucas Besozzi, y con esta renta considerable espera resistir la próxima semana la presión del rival en los 3400 metros de altitud de Cusco.

Argentinos y peruanos juegan por un cupo en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El trámite del primer tiempo mostró una gran paridad, con Cienciano concentrado en resistir y desesperar al Granate, conjunto que a su vez intentó hacer pesar el buen pie de su mediocampo con Franco Watson, Eduardo Salvio y Besozzi.

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En el minuto 35, un rápido contraataque por derecha empujado pr Besozzi encontró espacio para un centro bajo hacia el centro del área, donde Watson recibió, giró sobre sí mismo y con pie izquierdo definió junto al palo, lejos de Ítalo Espinoza.

Besozzi, hasta entonces una de las figuras buscó escapar en el minuto 62 de la marca del defensor Gerson Barreto y lo pisó en el pie izquierdo, situación por la que el árbitro Alexis Herrera decidió expulsar al argentino tras confirmar la jugada en el VAR.

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Cienciano avanzó entonces sobre el campo contrario para buscar el empate con un jugador más, por lo que el entrenador Horacio Melgarejo envió a la cancha a Didier La Torre y Matías Succar.

Mauricio Pellegrino buscó sostener el ataque con tenencia de balón de su equipo mediante el ingreso del delantero paraguayo Allan Wlk, reciente incorporación del Granate y Felipe Peña Biafore.

Destacó el liderazgo en la última línea de Lanús del experimentado capitán Carlos Izquierdoz, quien se multiplicó junto a su compañero en la zaga, el paraguayo José Canale.

Con el visitante muy inclinado hacia el arco contrario, en una de las últimas oportunidades del encuentro llegó el alivio para Lanús: una contra iniciada por el ingresado en el entretiempo Ramiro Carrera desembocó en un zurdazo de Matías Sepúlveda desde la derecha débilmente rechazado por Espinoza, que aprovechó el mismo Carrera para establecer el 2-0 en el quinto minuto añadido al tiempo reglamentario.

A pesar de jugar con uno menos durante buena parte del segundo tiempo, Lanús sostuvo la tenencia de la pelota y la circulación de pase, al punto de que el conjunto peruano no logró hacer pesar la ventaja.

La serie tendrá su segundo acto el próximo martes 29 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El ganador de esta serie se medirá con el brasileño Botafogo por los octavos de final. EFE

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