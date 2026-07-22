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'Wes' Iwundu firma con el MoraBanc por una temporada

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Andorra La Vella, 22 jul (EFE).- El nigeriano Wesley Deshawn 'Wes' Iwundu, compañero de selección de Stan Okoye, sustituirá a este último en el MoraBanc Andorra al firmar un contrato por una temporada, ha informado este miércoles el equipo del Principado.

El alero, nacido en Houston (EE.UU) hace 31 años e internacional por Nigeria, llega a Andorra después de jugar la temporada pasada en el Urban Kiryat Alba de la Israeli Winner League, donde anotó 15,6 puntos en 9 partidos, con un 35,4% en triples, 4,7 rebotes, 1,3 asistencias y 11,8 de valoración.

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El jugador fue elegido en la trigésimo tercera posición del Draft de la NBA de 2017 por los Orlando Magic y, después de un año en Denver, jugó en el segundo equipo de la G League, es decir, en los Lakeland Magic.

Su siguiente club fue los Dallas Mavericks y, en el mes de marzo de 2021, fue traspasado con James Johnson a los New Orleans Pelicans a cambio de JJ Redick y Nicolò Melli.

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También firmó contrato de 10 días con los Atlanta Hawks, donde anotó 12 puntos en su último partido. En enero de 2022 firmó con los Cleveland Cavaliers, pero fue cortado en abril por lesión. En 2022 también viajó hacia Portland Trail Blazers y de allí a los Stockton Kings.

Su primera experiencia en el baloncesto europeo fue en el verano de 2023, en el SC Rasta Vechta de la primera alemana, donde anotó 8,9 puntos, con 4,8 rebotes en 40 partidos. Acabó la temporada y se incorporó al Promitheas Patras griego, pero no completó la campaña y emigró al baloncesto australiano, donde probó suerte en los South East Melbourne Phoenix.

Más adelante militó en el citado conjunto israelí Urban Latti Kiryat Alba, tras jugar 32 partidos en Australia.

"Es un jugador que disputará por primera vez la Liga ACB, aunque tiene mucha experiencia. Nos aportará versatilidad defensiva ya que es capaz de defender prácticamente en todas las posiciones excepto en el pivot. En ataque destaca por su capacidad de jugar sin balón y por el juego exterior", aseguró Jordi Ardèvol, director deportivo del MoraBanc.

La incorporación de 'Wes' Iwundu es la quinta del conjunto andorrano, con las llegadas de Owen Aquino (High Point), Lazar Mutic (Lietkabelis), Kassius Robertson (Dreamland Gran Canaria) y James Akinjo (Ironi Ness Ziona). EFE

vds/and/jpd

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