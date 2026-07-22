Espana agencias

Ultiman la restauración de 47 telones de la Real Casa del Labrador, en Aranjuez (Madrid)

Guardar
Google icon

Aranjuez (Madrid), 22 jul (EFE).- Sentados en el suelo o encaramados a andamios, una decena de restauradores dan las últimas pinceladas a la colección de telones de finales del siglo XVIII que volverán a decorar las paredes de varias estancias en la Real Casa del Labrador, en Aranjuez, tras 70 años apilados en un almacén con graves daños por varias crecidas del Tajo.

Los telones, 47 grandes lienzos de lino pintados al temple con escenas de jardines, vistas reales y arquitecturas falsas, están ya colocados cubriendo paredes y techos de la 'casita' de Carlos IV tras ser primorosamente restaurados.

PUBLICIDAD

El resultado de casi dos años de trabajo minucioso abrirá al público el próximo otoño y "va a sorprender hasta a los vecinos de Aranjuez, que nunca los habían visto instalados", dice con orgullo Javier Jordán, el conservador del Real Sitio de Aranjuez.

Jordán ha acompañado a EFE en un paseo por las salas nunca vistas desde que en 1958 una invasión de termitas hizo peligrar la integridad de la Casa del Labrador.

PUBLICIDAD

Fue entonces cuando se descolgaron los telones, que además estaban muy dañados por las crecidas del río Tajo, especialmente las de los años 1916 y 1924, que alcanzaron alturas de 154 y 121 centímetros, respectivamente, quedando buena parte de esas pinturas anegadas por el agua durante varios días.

Los telones fueron doblados o enrollados y han pasado casi 70 años apilados en los almacenes del Palacio Real de Aranjuez hasta que, gracias a los 7,3 millones de euros que Patrimonio Nacional ha dedicado a la restauración completa de la Casa del Labrador, han podido ser recuperados por expertos de la empresa El Barco.

"Los telones, que son telas pintadas muy grandes, habían sufrido mucho, lo más grave de todo la pulverulencia, cuando el temple se deshidrata y pulveriza", explica la coordinadora de la empresa de restauración, Arancha Aguilar.

La dificultad del trabajo ha consistido en que la pintura al temple es muy delicada y se deteriora fácilmente, sobre todo el contacto con el agua.

Además, al tratarse de telas tan grandes, han sido guardadas con dobleces, con lo que, al abrirlas de nuevo ha aparecido "totalmente roto, disgregado en pequeñas piezas, en pedacitos pequeños que hemos tenido que encajar de nuevo como un puzle gigante", señala.

Colgarlas de nuevo cada una en la pared para la que fue pintada también ha sido un reto, ya que se conservaban fotos de algunas de las salas, pero con las demás ha habido que tener en cuenta su tamaño y el de cada pared o techo.

La Casa del Labrador era "el capricho" de Carlos IV, que pasaba las mañanas en sus decenas de pequeñas salas atiborradas de cuadros, esculturas, molduras, brocados y delicadas sedas bordadas que recubren hasta el último centímetro de las paredes, explica Jordán en un recorrido por las salas de la planta alta, que fueron reabiertas a público en octubre de 2025.

Cuenta que el rey Carlos IV se instalaba en Aranjuez de enero a junio y, además de tratar los asuntos del reino, supervisaba personalmente la construcción y decoración de su 'casita'.

"Era una casa de recreo, pero no era una residencia. Él dormía y vivía, en el Palacio. Por eso aquí no encontramos dormitorio, ni biblioteca, ni otra serie de estancias propias de una residencia", señala.

Se trata en realidad de un pequeño palacete que el rey utilizaba "para entretener las mañanas".

Después de ir de caza, venía aquí para cocinar, detalla divertido Jordán, quien recita de memoria las palabras de un viajero inglés quien dejó escrito que el monarca guisaba "con sus propias y reales manos, para su propia y real tripa", dice sin poder disimular su orgullo. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jugar con tu perro en el patio de casa en verano puede suponerle un riesgo, estas son las recomendaciones de los expertos

No hace falta salir a pasear para que el calor ponga en riesgo a las mascotas este verano. Estos son los consejos de los expertos

Jugar con tu perro en el patio de casa en verano puede suponerle un riesgo, estas son las recomendaciones de los expertos

El verano de Federico y Mary de Dinamarca en Gråsten: paseos a caballo, cisnes, tenis y las postales más idílicas de la familia real

La Casa Real danesa ha compartido nuevas imágenes de las vacaciones de los reyes en su residencia estival, un escenario cargado de tradición donde la familia disfruta de la naturaleza, el deporte y la tranquilidad

El verano de Federico y Mary de Dinamarca en Gråsten: paseos a caballo, cisnes, tenis y las postales más idílicas de la familia real

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”

El extenista ha concedido una entrevista a la cadena CNBC en la que habla de sus principales proyectos en esta nueva etapa de su vida

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

La eléctrica de Sánchez Galán dispara su beneficio un 22% hasta los 4.300 millones y Naturgy lo eleva un 6%, mientras Enagás registra una caída del 28% en un contexto de alta volatilidad en los mercados energéticos

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

El incendio en La Mierla (Guadalajara) amenaza con convertirse en el peor de la historia de España, con 32.000 hectáreas arrasadas

Pedro Sánchez visitará este miércoles la zona afectada por el fuego

El incendio en La Mierla (Guadalajara) amenaza con convertirse en el peor de la historia de España, con 32.000 hectáreas arrasadas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

Radiografía del relato de Julio Martínez: qué coincide con la documentación que maneja el juez Calama y dónde empiezan las lagunas de su versión

Una empresa reconoce un despido improcedente tras la paternidad y se expone a la readmisión y salarios de tramitación

ECONOMÍA

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera de ella”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

Banco Santander gana 7.328 millones hasta junio en un primer semestre récord marcado por la compra de TSB

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección