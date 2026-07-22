Temas del día de EFE España del miércoles 22 de julio de 2026 (13:30 horas)

PARTIDOS PP

Madrid - Feijóo da por iniciada la cuenta atrás para el cambio y para reconstruir el país

(Texto enviado a las 12:37 horas; 155 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Madrid - Feijóo plantea una modificación del Código Civil para que la ley "no regale pasaportes"

(Texto enviado a las 13:17 horas; 134 palabras)

Madrid - Feijóo avisa de que la nueva ley antitabaco "ha nacido mal", sin consenso ni consultas

(Texto enviado a las 13:30 horas; 271 palabras)

INCENDIOS FORESTALES

- Madrid - La superficie quemada en España se duplica en dos semanas y roza ya las 120.000 hectáreas

(Texto enviado a las 09:44 horas; 383 palabras) (Infografía)

Guadalajara - Levantan evacuación de 5 pueblos de Guadalajara tras arder 32.000 hectáreas en el incendio

(Texto enviado a las 11:25 horas; 566 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Segovia - Vuelven a casa los vecinos de dos pueblos desalojados por el incendio de Brieva (Segovia)

(Texto enviado a las 12:46 horas; 444 palabras)

- Tamajón (Guadalajara) - Sánchez considera "imperativo" llegar a un pacto de Estado por la emergencia climática

(Texto enviado a las 13:18 horas; 635 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

Valladolid - Castilla y León pedirá declarar zona catastrófica el área afectada por el fuego de Segovia

(Texto enviado a las 13:04 horas; 316 palabras)

- Huelva - Amplían a 13 los medios aéreos para intentar controlar el incendio de El Cerro (Huelva)

(Texto enviado a las 12:09 horas; 458 palabras)

Zaragoza - La evolución positiva del incendio de Ejulve (Teruel) permite la vuelta de los evacuados

(Texto enviado a las 11:07 horas; 498 palabras)

Madrid- El Gobierno anuncia 300 millones para pymes y startups que innoven contra el cambio climático

(Texto enviado a las 12:39 horas; 795 palabras)

OLA CALOR

Madrid - Las temperaturas se intensifican hoy, el "día más cálido en general" de la ola de calor

(Texto enviado a las 12:47 horas; 653 palabras) (Foto) (Vídeo)

COMISIÓN KOLDO

Madrid - Narbona asegura que derivó a Leire Díez a Cerdán y que desconoce la presunta trama

(Texto enviado a las 12:32 horas; 556 palabras) (Foto) (Vídeo)

Madrid - Narbona ve diferentes los casos de Ábalos y Zapatero, de quien valora su trayectoria

(Texto enviado a las 12:05 horas; 278 palabras)

JUICIO KITCHEN

San Fernando de Henares (Madrid) - Fernández Díaz pide su absolución en Kitchen y acusa a su número 2 de manipular pruebas

(Texto enviado a las 12:25 horas; 620 palabras) (Foto) (Vídeo)

DESAPARICIÓN PERTUR

Madrid - Medio siglo de la desaparición de Pertur, el ideólogo que cambió ETA: ¿Lo tiraron al mar? Sagrario Ortega

(Texto enviado a las 8:30 horas; 1.132 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8000830921, 8000740311)

EDUCACIÓN INFANTIL

Madrid - La educación temprana se dispara: el 52 % de los bebés menores de 1 año está escolarizado

(Texto enviado a las 10:22 horas; 758 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios 8022258134)

PATRIMONIO TELONES

Aranjuez (Madrid) - Ultiman la restauración de 47 telones de la Real Casa del Labrador, en Aranjuez (Madrid)

(Texto enviado a las 9:15 horas; 620 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

MAR DE MÚSICAS

Cartagena (Murcia) - El pasillo ecuatoriano, Patrimonio Inmaterial, con Margarita Laso en La Mar de Músicas

(Texto enviado a las 12:13 horas; 493 palabras) (Foto)

PENDIENTES

YACIMIENTOS ATAPUERCA

Ibeas de Juarros (Burgos) - Los codirectores del Proyecto Atapuerca dan a conocer el resultado de la campaña de excavaciones de 2026 en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos), centrada en la búsqueda de nuevos restos del Homo antecessor y evidencias que completen el rostro de 'Pink', el fósil hallado en la Sima del Elefante.

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(Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 13:30 HORAS

POLÍTICA

14:00h.- Madrid.- ESPAÑA UE.- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, mantiene un encuentro, por videoconferencia, con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Roxana Mînzatu.

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19:00h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- La portavoz del grupo parlamentario de Sumar y cocoordinadora de Movimiento Sumar, Verónica Barbero, interviene en el acto 'Defender la democracia y la soberanía en América Latina'. Sede CC.OO. Calle Lope de Vega, 38

SOCIEDAD

14:00h.- Madrid.- INCENDIOS FORESTALES.- Información actualizada sobre los incendios forestales de la última semana en España, según los datos europeos de EFFIS. (Texto)

15:00h.- Madrid.- SANIDAD COMUNIDADES.- La ministra de Sanidad, Mónica García, ofrece una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebra a partir de las 10:30. Ministerio de Sanidad. Paseo del Prado, 18-20. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

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16:00h.- Madrid.- DESARROLLO SOSTENIBLE.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside el Patronato de la Fundación Biodiversidad. C/ Peñuelas, 10.

16:30h.- Madrid.- CORPORACIÓN RTVE.- Se reúne la Subcomisión encargada de redactar la propuesta de mandato-marco a la Corporación RTVE. Congreso de los Diputados.

19:30h.- Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- Concentración ante el Ministerio de Justicia en protesta por los últimos asesinatos machistas. C/ San Bernardo, 45.

21:30h.- Santiago de Compostela.- FIESTAS APÓSTOL.- El empresario palestino Ghaleb Jaber Ibrahim, que lleva 56 años afincado en la capital gallega, es el encargado de abrir, con su pregón, las Fiestas del Apóstol 2026. Plaza del Obradoiro. (Texto) (Foto)

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CULTURA Y TENDENCIAS

San Sebastián.- JAZZ SAN SEBASTIÁN.- El Festival de Jazz de San Sebastián arranca su 61 edición con la voz de Carmen Lundy en el Teatro Victoria Eugenia, que dará paso por la tarde al tradicional Jazz Band Ball que reunirá a miles de personas en las terrazas del Kursaal y que tendrá su plato fuerte con la actuación de los alaveses ETS en la playa de la Zurriola. (Texto) (Foto)

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14:00h.- Anguiano.- DANZADORES ANGUIANO.- Los danzadores de Anguiano cumplen con la tradición en el día de Santa María Magdalena al tirarse por una cuesta empedrada mientras danzan y giran sobre si mismos sobre unos zancos de medio metro de altura. Cuesta de la Iglesia. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:00.- Madrid.- DOCUMENTAL COLITA.- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, asiste a la proyección del documental 'Colita sin filtro', en la sede de la Delegación del Govern de la Generalitat de Catalunya.

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21:30.- Cartagena (Murcia).- MAR DE MÚSICAS.- La gran dama de la música nacional ecuatoriana, Margarita Laso, actúa en el festival La Mar de Músicas. (Texto) (Foto)

22:45h.- Mérida.- FESTIVAL MÉRIDA.- Estreno de la obra 'Bacanal', cuarto estreno del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Teatro romano (Texto) (Foto). EFE

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