SOS Hostelería pide a los parlamentarios que "tumben" la prohibición de fumar en terrazas

València, 22 jul (EFE).- La organización SOS Hostelería va a pedir a todos los grupos parlamentarios que "tumben" la ley que prohibirá fumar en las terrazas aprobada por el Consejo de Ministros para "evitar la destrucción de 300.000 empleos y el cierre de más de 30.000 bares".

Desde la organización hostelera, miembro de Conpymes, se ha recordado en un comunicado que el 50 % de los establecimientos de hostelería en España tiene terraza y que, por lo tanto, la medida afectará a la facturación de 85.000 bares y, en consecuencia, "puede poner en riesgo el empleo de 300.000 personas".

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Según SOS Hostelería, la facturación vinculada a una terraza supone entre el 30 y el 50 % de las ventas de un establecimiento de hostelería.

Desde la organización han afirmado que la medida afectará también a los municipios, dado que una terraza paga de media, para un montaje de 20 m² con entre 8 y 10 mesas, 1.300 euros anuales, aunque ha reconocido que hay grandes diferencias entre los 9.000 municipios españoles.

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Para Rafael Asensio, presidente de SOS Hostelería, "la ministra insulta a los ciudadanos al tratarlos de incívicos al afirmar que una familia no tiene que convivir con el humo como menú".

Según Asensio, “la hostelería siempre paga las consecuencias de las normas de restricción de consumo que promueve el Gobierno". "Los establecimientos han hecho inversiones importantes para trasladar a sus clientes a terrazas para cumplir con la normativa antitabaco y ahora imponen otra norma que llevará a muchos bares al cierre", ha agregado.

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SOS Hostelería ha mostrado su confianza en que, o bien la legislatura termine antes de que esta ley "letal para el sector de la hostelería" termine su tramitación, o bien los grupos parlamentarios en el Congreso "tengan un mínimo de sentido común y tumben esta ley como tantas veces ha sucedido ya a lo largo de esta legislatura". EFE