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Sánchez visita mañana Ford Almussafes (Valencia) por un anuncio importante para la fábrica

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(Actualiza con la confirmación por parte de Ford de un anuncio importante que se desvelará este jueves)

València, 22 jul (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este jueves la planta de la automovilística Ford en Almussafes (Valencia), con motivo de un anuncio corporativo importante por parte de la compañía relativo a sus operaciones en Europa.

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Ford ha convocado una rueda de prensa mañana en la fábrica valenciana para informar de ese anuncio en un acto que contará con el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, según informan fuentes de la multinacional en España.

A finales de diciembre concluye el ERTE Red de dos años aprobado para toda su plantilla y se prepara para el nuevo modelo de la saga Bronco que saldrá de estas instalaciones a partir de 2028.

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La fábrica cumplirá en diciembre dos años íntegros del Mecanismo Red, vigente desde el 1 de enero de 2025 y que fue aprobado para toda la plantilla de la factoría valenciana, de 4.142 trabajadores, de manera rotatoria, que perciben el 90 % de los salarios garantizados.

La fábrica ya se prepara para el nuevo modelo de la saga Bronco, un SUV compacto robusto y multienergía, que saldrá de sus instalaciones de Almussafes a partir de 2028, y la dirección de Ford Almussafes y los sindicatos UGT y STM negocian las condiciones laborales y salariales que entrarán en vigor a partir de 2027.

Hace unos meses se supo que Ford había mantenido conversaciones con el fabricante de automóviles chino Geely Holding Group para compartir capacidad de fabricación en Europa, incluyendo el uso de su planta de ensamblaje en Valencia, según publicó Bloomberg el pasado mes de febrero.

El uso de las instalaciones en Valencia permitiría a Geely evitar el pago de aranceles europeos sobre las importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China, mientras que Ford impulsaría una planta que desde 2024 solo ha fabricado el vehículo utilitario deportivo Ford Kuga, según esas fuentes.

Según publica este miércoles el diario Las Provincias, mañana se formalizará el acuerdo de colaboración con Geely para producir un vehículo en la planta de Ford.

En la visita a la planta, Pedro Sánchez estará acompañado por varios ministros, entre ellos la titular de Ciencia, Diana Morant, quien ha señalado este miércoles en los pasillos de Les Corts Valencianes que el motivo de la cita es "visitar una empresa que el Gobierno de España ha rescatado una y otra vez con los mecanismos de los ERTE en diferentes momentos de estos últimos años, y sobre todo cuando los trabajadores ya no tenían ni siquiera ERTE para poder mantener su puesto de trabajo con la aplicación del Mecanismo Red".

Morant ha insistido en que es el Gobierno de España "el que ha salvaguardado esos puestos de trabajo durante tres años más allá del mecanismo de los ERTE, incluso con un mecanismo que no se había aplicado en nuestro país hasta la aplicación en la Ford". EFE

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