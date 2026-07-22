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Puigdemont acusa al Tribunal de Cuentas de desafiar al TJUE y pide que no salga "indemne"

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Barcelona, 22 jul (EFE).- El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ha acusado este miércoles al Tribunal de Cuentas de "desobedecer conscientemente" la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía, un "desafío" del que espera que no salga "indemne".

Precisamente ayer martes, la defensa de Puigdemont presentó una denuncia contra España ante la Comisión Europea por "incumplimiento" del derecho europeo, ante la negativa del Tribunal de Cuentas a aplicar de entrada la amnistía pese al aval del TJUE a esta ley.

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En un artículo titulado "¿La UE tolerará a Madrid aquello que exigió a Varsovia?" y publicado en la red social X, Puigdemont ha lamentado que haya vuelto la "normalidad de la democracia fallida que es España", en alusión a una providencia emitida el lunes por el Tribunal de Cuentas, en la que preguntó a acusaciones y defensas si cabe la "posibilidad" de no amnistiar a la treintena de ex altos cargos del Govern encausados por los gastos del 'procés', si se utilizaron fondos de la Unión Europea para sufragarlos.

Esta providencia, ha denunciado Puigdemont, "desobedece conscientemente la sentencia europea y ordena reabrir lo que Europa dice que ya tendría que haber cerrado".

Puigdemont considera "extremadamente grave" este "desafío en toda regla" del Tribunal de Cuentas a la justicia europea y tacha de "candidata a prevaricadora" a la consejera del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, que firmó la providencia.

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"Me temo que la candidata a prevaricadora se ha dejado llevar por la euforia patriotera de estos días y se ha metido en un lío del cual no debería salir indemne", añade.

Puigdemont compara este "desafío a la más alta magistratura europea" con lo que hacían los gobiernos euroescépticos que ha habido en Polonia y Hungría hasta hace poco tiempo.

"Si lo que se exigió a Varsovia se tolera en Madrid, la Comisión Europea estaría certificando que las sentencias europeas se cumplen o no según quién sea el acusado", advierte. EFE

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