Los tres turistas acusados de violar a una joven en un hotel de la Playa de Palma irán a juicio después de que las partes no hayan alcanzado un acuerdo de conformidad en la vista previa celebrada este miércoles en la Audiencia Provincial de Baleares.

La Sala deberá fijar ahora una fecha para la celebración del juicio oral, en el que los procesados se enfrentarán, cada uno de ellos, a nueve años de prisión como supuestos autores de un delito de abuso sexual. La Fiscalía también solicita que abonen una indemnización conjunta de 75.000 euros.

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Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, sucedieron en agosto de 2021, cuando los tres procesados se encontraban de vacaciones en Mallorca.

Se pusieron en contacto con un grupo de tres jóvenes turistas de 19 años que se hospedaban en la Playa de Palma y pasaron una noche consumiendo bebidas alcohólicas.

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En un momento dado, los seis se desplazaron al hotel en el que estaban alojados los acusados. La víctima mantuvo relaciones sexuales consentidas con uno de ellos, momento en el que sus dos amigas abandonaron la habitación y se marcharon al apartamento que habían reservado.

Como pensaban que su amiga también se había ido, se llevaron su teléfono móvil. La joven, sin embargo, seguía en el hotel y cuando se dio cuenta de que se había quedado sola con los acusados se sintió asustada, aturdida y desconcertada.

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Fue entonces cuando los tres procesados la violaron en el hotel. La víctima tuvo que se atendida en un hospital y sufrió numerosos golpes. Además, ha tenido que ser sometida a un tratamiento psicológico y psiquiátrico.