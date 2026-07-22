Levantan la evacuación de Barcones (Soria) por la evolución del fuego en Guadalajara

Soria, 22 jul (EFE).- El Cecopi de Soria ha acordado este miércoles levantar la evacuación preventiva de la localidad de Barcones tras la mejora de la evolución del incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) y, si las condiciones se mantienen favorables, los usuarios de la residencia de mayores Virgen del Prado de Retortillo de Soria podrán regresar a sus instalaciones a partir de este jueves.

La decisión ha sido adoptada durante la reunión celebrada a las 18.00 horas por el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado ), presidido por la delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda De Gregorio, para analizar la evolución de los trabajos de extinción que se desarrollan en el flanco oeste de la cabecera del incendio.

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Tras evaluar la situación, el Cecopi ha autorizado el regreso de los 28 vecinos de Barcones a sus viviendas aunque podrán continuar en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almazán, de forma voluntaria, hasta después del desayuno de este jueves para facilitar un retorno escalonado.

Asimismo, el órgano de coordinación ha acordado levantar a partir de este jueves, siempre que no se produzca un cambio significativo en la evolución del incendio, la evacuación de los 31 residentes de la residencia Virgen del Prado de Retortillo de Soria, trasladados el pasado domingo a la residencia Sagrada Familia de Arcos de Jalón, junto con otras tres personas con grado III de dependencia.

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La Junta ya ha comunicado la decisión a las consejerías de Sanidad y de Familia e Igualdad de Oportunidades y a la Diputación Provincial de Soria, con el fin de organizar el traslado de regreso con los mismos medios especializados que se emplearon durante la evacuación.

La evolución del fuego, que continúa en nivel IGR-2 y cuyo frente permanece situado a entre cinco y siete kilómetros del límite provincial, ha sido cambiante a lo largo de la jornada, aunque las condiciones meteorológicas han mejorado durante la tarde, favoreciendo las labores de control y extinción.

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El director general de Prevención y Extinción de Incendios, Ángel Sánchez, y la delegada territorial han visitado durante la jornada el Puesto de Mando Avanzado instalado en Barcones y posteriormente se han desplazado hasta Condemios de Arriba (Guadalajara), donde han conocido sobre el terreno la evolución del incendio junto a los responsables del operativo Infocal.

El dispositivo de Castilla y León ha reforzado además su presencia en el incendio con medios desplazados desde el fuego de Selas (Guadalajara), ya estabilizado, en coordinación con el Infocam de Castilla-La Mancha.

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Como ha informado el Cecopi, las previsiones meteorológicas apuntan a una nueva ventana de condiciones favorables durante la noche, que el operativo aprovechará para intensificar los trabajos de extinción.EFE

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