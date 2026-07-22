Espana agencias

La sablista Martín-Portugués: "Me gustaría ser madre tras Los Ángeles y volver a competir"

Guardar
Google icon

Carlos Pérez Gil

Madrid, 22 jul (EFE).- La esgrimista Lucía Martín-Portugués afronta a partir de este jueves su participación en los Mundiales de Hong Kong con el ánimo de conquistar el primer oro individual femenino de la historia de la esgrima española después de proclamarse campeona de Europa en sable el pasado mes de junio en Antony (Francia) a los 35 años.

PUBLICIDAD

Después de caer a las primeras de cambio en París 2024, Martín-Portugués, natural de Villanueva de la Cañada (Madrid), mira ya a los Juegos de Los Ángeles dentro de dos años, aunque no se obsesiona con la medalla y prefiere centrarse en el día a día.

Referente social por ayudar a visibilizar las enfermedades neurológicas, como la epilepsia en su caso, sus planes pasan por hacer un alto en su carrera después de Los Ángeles 2028 para ser madre y luego volver a la alta competición, con el fin de que sirva también de estímulo para las mujeres.

PUBLICIDAD

Pregunta (P.). ¿Qué ha supuesto su oro en el Europeo?

Respuesta (R.). Mi principal hito, más que ser campeona de Europa, es haber conseguido en España ser deportista de alto nivel a los 35 años y poder mantenerme de ello, cotizando en la Seguridad Social y ejerciéndolo como una profesión. Es un mensaje bastante bueno para las generaciones que vienen por detrás, que muchas veces abandonan el deporte tempranamente porque se creen que hay que ser joven para conseguirlo.

P. ¿Qué expectativas tiene para el Mundial?

R. Tengo muchas ganas, aunque al final de temporada muchas veces llegamos saturados. Pero haber ganado el oro europeo es una energía muy fuerte. Hace ya tiempo que dejé de pensar en objetivos como tal, como medallas, resultados... Me centro en el rendimiento y las medallas son una consecuencia directa de haber rendido bien.

P. ¿Cómo lleva la gestión de las expectativas?

R. Es una parcela complicadísima. Es una cosa muy difícil en el deporte, tanto para bien como para mal. Mi mantra es: ni tan buenos cuando ganamos, ni tan malos cuando perdemos. Ni soy la mejor del mundo el día que me voy la última del pabellón, suena el himno de España y he ganado, ni soy la peor del mundo el día que pierdo.

P. En París 2024 cayó derrotada en el primer asalto. ¿Tiene la mirada ya en Los Ángeles 2028?

R. Otros Juegos Olímpicos sería un sueño. Me gustaría poder conseguirlo por equipos porque todavía no lo hemos logrado como sable femenino. Es algo que miro, que está ahí, pero tampoco quiero darle más energía de la que corresponde porque si no dejaría de vivir el presente. ¿Mi sueño es ser campeona olímpica? No, porque mi sueño es cada día poder levantarme y dedicarme al deporte.

P. ¿Se toma los Ángeles como una revancha de París?

R. No estuve al nivel deportivo que me correspondía, entonces fue una decepción y un disgusto para mí porque todo el trabajo que habíamos hecho no salió adelante. Pero me reconcilié con el olimpismo y, tras volver a casa, regresé a París y estuve tres días. Mi experiencia deportiva no la podía cambiar, pero mi experiencia olímpica sí. Podía generar recuerdos nuevos.

P. Su padre falleció hace trece años, sufrió acoso escolar… Una vida complicada.

R. Al ganar el oro, pensé en mi padre. Competía en los Europeos y recibí la llamada de que había muerto. Y ahora yo iba a poder hacer una de las llamadas más bonitas del mundo, que era a mi madre para decirle que había quedado campeona de Europa. Quedé última en aquel campeonato y ahora primera. Hay que ser perseverante.

P. ¿Le ha ayudado en su carrera dar a conocer que padece epilepsia?

R. Más que ser una herramienta en mi carrera, es poner el foco sobre que todos tenemos algo. Hay discapacidades que son muy evidentes y otro tipo de enfermedades, como las neurológicas, que parecen invisibles. Hay que visibilizarlas también.

P. ¿Le queda mucho carrete en la esgrima?

R. Espero que sí. De cara a 2028 me gustaría parar para tener hijos y volver después. Porque hay pocas referentes mujeres que hayan parado para la maternidad y hayan vuelto, porque había otra generación a la que no se le permitía. Me gustaría hacerlo también por todas las personas que vienen detrás de mí, para transmitir el mensaje de que puedes tener un niño, volver al alto nivel y tener una conciliación familiar normal. Y también por mí, porque me gusta mi carrera deportiva y disfruto cada día.

P. Estudia cuarto de Odontología, ¿a qué le gustaría dedicarse en el futuro?

R. He encontrado dos pasiones: la odontología y el deporte. Pero cuanto mayor me hago, me doy cuenta de que aprendido mucho de la esgrima, y que, si abandonase completamente esa parte, sería un poco fuga de cerebro y el conocimiento se perdería por el camino. Me gustaría dedicarme a algo que me permitiese hacer las dos cosas. EFE

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La jugosa pulpa del melón no solo nos ofrece un riquísimo sabor, sino que también protege nuestra salud gracias a sus múltiples nutrientes y a su alto contenido en agua

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El hundimiento controlado del antiguo barco se llevó a cabo mediante diversos disparos reales por parte de unidades de distintas nacionalidades

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

Esta iniciativa, parte del proyecto “Marrakech, Ciudad Sostenible”, busca adaptar el urbanismo local a los desafíos ambientales, con estrategias que van desde el uso de pavimentos porosos hasta la reforestación urbana y el control inteligente del riego

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

El consorcio europeo H2Med inicia la fase final de diseño del hidroducto BarMar, una tubería submarina de 400 kilómetros que transportará hidrógeno renovable desde la Península Ibérica hasta el centro de Europa

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas

En lo que va de año se han registrado 343 fuegos en nuestro país, de los cuales 18 han quemado más de 500 hectáreas

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El PSOE vasco deberá pagar 68.430 euros a la antigua secretaria de Txarli Prieto por su despido improcedente tras 30 años en el partido

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

ECONOMÍA

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección