La piloto Laia Sanz reaparece en la Baja España Aragón tras su lesión con vistas al Dakar

Madrid, 22 jul (EFE).- La piloto Laia Sanz regresa a la competición en la Baja España Aragón, que tendrá lugar del 24 al 26 de julio en Teruel, tras recuperarse de una lesión de tobillo y continúa con la preparación con vistas al próximo Dakar.

La deportista catalana, piloto del equipo EBRO Audax Motorsport, se sometió el pasado abril a una intervención quirúrgica en el tobillo derecho por un problema crónico en el tendón peroneo corto y en el ligamento peroneoastragalino anterior que le impedía competir al 100 % y, una vez recuperada, busca reencontrar buenas sensaciones en la competición.

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"Tras el parón de estos meses, la Baja nos irá muy bien para recobrar el ritmo competitivo. Me hace mucha ilusión volver a correr en casa con toda la afición apoyando", afirmó en declaraciones difundidas por su equipo.

Esta será su quinta participación en la competición aragonesa y en ella competirá al volante de un coche de la categoría Ultimate junto a Maurizio Gerini, con quien forma una dupla ya consolidada en el rally raid.

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"Arrastraba molestias acumuladas de mi etapa en moto y era prioritario solucionarlo para afrontar con plenas garantías la segunda mitad del año. Los test realizados la semana pasada confirmaron que el tobillo responde perfectamente a las exigencias físicas del pilotaje", comentó Sanz.

El equipo español afronta la Baja España Aragón para prepararse y seguir desarrollando el EBRO s800 XRR de cara al Dakar 2027, tras el vigésimo puesto alcanzado en la anterior edición, en la que vivió una de las imágenes más impactantes de la carrera, cuando remolcó con su vehículo al del también español Nani Roma "en un gesto de compañerismo", como él lo definió. EFE

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