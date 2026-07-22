La exportavoz del Consell dice que fue consciente de la gravedad de la dana a las 20 horas

Catarroja (Valencia), 22 jul (EFE).- La consellera portavoz del Gobierno valenciano el 29 de octubre de 2024, Ruth Merino, ha testificado este miércoles ante la jueza que investiga la gestión de la dana que "fue consciente de la gravedad de todo a las 20 horas" y que se enteró de la convocatoria del Cecopi por la televisión.

En su declaración, según han informado fuentes jurídicas conocedoras de la misma, Merino ha afirmado que no tuvo ninguna conversación con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, los días previos, al igual que tampoco con el resto del Consell, y que la primera vez que se habló sobre la dana a los consellers fue sobre las 9 horas de esa misma mañana.

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Merino ha iniciado su declaración explicando que el mismo día de la dana no se adoptó ningún acuerdo en el Consell -donde ha declarado que sí que se habló de la alerta roja- y que en la rueda de prensa posterior trasladó a los medios de comunicación los datos que a ella le habían trasladado, especialmente por parte de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Sin embargo, la exportavoz del Gobierno valenciano y actual secretaria autonómica de relaciones con la UE ha dicho no recordar qué datos le dieron ni si la procedencia de dicha información correspondía al informe número 1 de Emergencias.

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"Se me dieron datos verbalmente. En la preparación de la rueda de prensa junto con mi equipo reunimos los documentos del chat y fuimos refundiendo lo que teníamos. Lo que trasladé fue lo acumulado de lo que teníamos", ha dicho, según las fuentes presentes.

Respecto a por qué no informó en dicha comparecencia de las incidencias en la Ribera y Utiel, la dirigente ha declarado que no habló de incidencias sino en "términos genéricos", pero sí informó sobre la incidencia que creían más importante en ese momento, que era la de la residencia de Carlet.

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Asimismo, Merino ha confirmado que "no tiene inconveniente" en aportar los archivos adjuntos del chat de WhatsApp en el que estaba con el resto de consellers.

Aquel día, la también consellera de Hacienda el 29 de octubre ha manifestado que, cuando terminó una reunión que mantuvo con los sindicatos y la patronal, se fue a preparar los presupuestos con su equipo y ha subrayado que no se plantearon suspender agendas en el Consell.

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Preguntada por si habló con Pradas sobre la alerta hidrológica, Merino ha respondido que no y ha apuntado que, después de su rueda de prensa, no habló "con la exconsellera ni nadie en la reunión del Consell dijo nada sobre ello" y que "nunca tuvo información sobre esa alerta hidrológica", así como que también "desconocía la existencia del Es-Alert", ya que "nadie le informa de que se iba a enviar".

Además, según las mismas fuentes, ha expresado que Mazón "no le dio instrucción alguna para trasladar los datos y dar sensación de tranquilidad" y, respecto al mensaje del expresident, donde dijo "vamos a inundar de datos", Merino ha agregado: "Imagino que confiaba en que todos informaran sobre la situación en sus áreas".

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En este sentido, la exportavoz del Consell ha reconocido que se enteró de que había un Cecopi cuando llegó a casa, por la televisión, y que fue consciente de la gravedad de todo a las 20 horas. Fue al día siguiente por la mañana cuando también conoció que "había fallecidos fehacientemente". EFE

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