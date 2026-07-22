Espana agencias

La exportavoz del Consell dice que fue consciente de la gravedad de la dana a las 20 horas

Guardar
Google icon

Catarroja (Valencia), 22 jul (EFE).- La consellera portavoz del Gobierno valenciano el 29 de octubre de 2024, Ruth Merino, ha testificado este miércoles ante la jueza que investiga la gestión de la dana que "fue consciente de la gravedad de todo a las 20 horas" y que se enteró de la convocatoria del Cecopi por la televisión.

En su declaración, según han informado fuentes jurídicas conocedoras de la misma, Merino ha afirmado que no tuvo ninguna conversación con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, los días previos, al igual que tampoco con el resto del Consell, y que la primera vez que se habló sobre la dana a los consellers fue sobre las 9 horas de esa misma mañana.

PUBLICIDAD

Merino ha iniciado su declaración explicando que el mismo día de la dana no se adoptó ningún acuerdo en el Consell -donde ha declarado que sí que se habló de la alerta roja- y que en la rueda de prensa posterior trasladó a los medios de comunicación los datos que a ella le habían trasladado, especialmente por parte de la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

Sin embargo, la exportavoz del Gobierno valenciano y actual secretaria autonómica de relaciones con la UE ha dicho no recordar qué datos le dieron ni si la procedencia de dicha información correspondía al informe número 1 de Emergencias.

PUBLICIDAD

"Se me dieron datos verbalmente. En la preparación de la rueda de prensa junto con mi equipo reunimos los documentos del chat y fuimos refundiendo lo que teníamos. Lo que trasladé fue lo acumulado de lo que teníamos", ha dicho, según las fuentes presentes.

Respecto a por qué no informó en dicha comparecencia de las incidencias en la Ribera y Utiel, la dirigente ha declarado que no habló de incidencias sino en "términos genéricos", pero sí informó sobre la incidencia que creían más importante en ese momento, que era la de la residencia de Carlet.

Asimismo, Merino ha confirmado que "no tiene inconveniente" en aportar los archivos adjuntos del chat de WhatsApp en el que estaba con el resto de consellers.

Aquel día, la también consellera de Hacienda el 29 de octubre ha manifestado que, cuando terminó una reunión que mantuvo con los sindicatos y la patronal, se fue a preparar los presupuestos con su equipo y ha subrayado que no se plantearon suspender agendas en el Consell.

Preguntada por si habló con Pradas sobre la alerta hidrológica, Merino ha respondido que no y ha apuntado que, después de su rueda de prensa, no habló "con la exconsellera ni nadie en la reunión del Consell dijo nada sobre ello" y que "nunca tuvo información sobre esa alerta hidrológica", así como que también "desconocía la existencia del Es-Alert", ya que "nadie le informa de que se iba a enviar".

Además, según las mismas fuentes, ha expresado que Mazón "no le dio instrucción alguna para trasladar los datos y dar sensación de tranquilidad" y, respecto al mensaje del expresident, donde dijo "vamos a inundar de datos", Merino ha agregado: "Imagino que confiaba en que todos informaran sobre la situación en sus áreas".

En este sentido, la exportavoz del Consell ha reconocido que se enteró de que había un Cecopi cuando llegó a casa, por la televisión, y que fue consciente de la gravedad de todo a las 20 horas. Fue al día siguiente por la mañana cuando también conoció que "había fallecidos fehacientemente". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La jugosa pulpa del melón no solo nos ofrece un riquísimo sabor, sino que también protege nuestra salud gracias a sus múltiples nutrientes y a su alto contenido en agua

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El hundimiento controlado del antiguo barco se llevó a cabo mediante diversos disparos reales por parte de unidades de distintas nacionalidades

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

Esta iniciativa, parte del proyecto “Marrakech, Ciudad Sostenible”, busca adaptar el urbanismo local a los desafíos ambientales, con estrategias que van desde el uso de pavimentos porosos hasta la reforestación urbana y el control inteligente del riego

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

El consorcio europeo H2Med inicia la fase final de diseño del hidroducto BarMar, una tubería submarina de 400 kilómetros que transportará hidrógeno renovable desde la Península Ibérica hasta el centro de Europa

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas

En lo que va de año se han registrado 343 fuegos en nuestro país, de los cuales 18 han quemado más de 500 hectáreas

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El PSOE vasco deberá pagar 68.430 euros a la antigua secretaria de Txarli Prieto por su despido improcedente tras 30 años en el partido

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

ECONOMÍA

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección