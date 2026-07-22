La española Misa Rodríguez ficha por el Arsenal

Redacción deportes, 22 jul (EFE).- El Arsenal anunció este miércoles el fichaje de la portera canaria Misa Rodríguez, que llega a Londres tras finalizar contrato con el Real Madrid.

La guardameta se mostró "feliz y orgullosa" tras su incorporación al Arsenal, ya que es "un equipo de primer nivel", informó el club inglés a través de un comunicado.

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"El Arsenal es uno de los mejores clubes del mundo y estoy muy emocionada de formar parte del equipo y afrontar este nuevo reto. Quiero ayudar a competir por títulos y a hacer historia junto a nuestra afición", afirmó la nueva jugadora de los 'Gunners'.

Además, la que fuera capitana del Real Madrid reconoció que Mariona Caldentey y Laia Codina, compañeras de la selección, le ayudaron a tomar la decisión de fichar por el Arsenal.

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"He hablado con Mariona y Codi", explicó. "Están muy contentas de que me haya mudado al Arsenal. Sé que Mariona me ayudará mucho, al igual que Ona -Batlle-; son mis compañeras y amigas. Estoy segura de que tendremos un gran año", declaró.

La campeona del mundo y de la Liga de Naciones con la selección española se formó en las categorías inferiores del CD Femarguín antes de fichar por el Atlético de Madrid en 2017. En la temporada 19/20 se unió al Deportivo de La Coruña para, posteriormente, convertirse en uno de los primeros fichajes del Real Madrid tras la creación del club en 2020.

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Llegó a la capital de España con apenas 21 años y con el Real Madrid ganó el Trofeo Zamora tanto en su primera campaña como en la 22/23. Además, se convirtió en capitana del equipo y, tras seis temporadas, alcanzó los 215 partidos disputados, más que ninguna otra jugadora en la historia del club.

La directora de fútbol femenino del Arsenal, Clare Wheatley, se mostró "encantada" de que Misa se una a la disciplina del club.

"Es una portera contrastada tanto a nivel de club como internacional y aporta una gran experiencia. En nombre de todos en el Arsenal, quiero dar la bienvenida a Misa y a su familia al club”, señaló.

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Por su parte, la entrenadora Renée Slegers explicó que la española es "una portera de primer nivel".

"Ha rendido a un alto nivel de forma constante durante varios años. Además de sus cualidades técnicas, tiene una gran presencia y comunicación en el campo, y creemos que será una valiosa incorporación a nuestra portería, junto a Daphne, Anneke e Isabella”, afirmó. EFE

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