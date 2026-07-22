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Jantunen: "Es el paso más importante en mi carrera hasta ahora"

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Madrid, 22 jul (EFE).- Mikael Jantunen, nuevo jugador del Real Madrid, afirmó que su fichaje por el club blanco, confirmado este miércoles, es el "paso más importante" hasta ahora en su carrera, y se mostró "emocionado" por poder "ayudar" al conjunto blanco a ganar.

El jugador llega tras hacer un triplete nacional con el Fenerbahce turco, que rescindió su contrato hace unas semanas. Pese a ganar también hace dos años la Eurocopa, segunda mejor competición continental, con el Paris Basketball, mostró un gran entusiasmo tras su "irreal" llegada a Madrid, tal y como contó en una entrevista para los medios del club.

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“Ya he dado grandes pasos, como jugar y tener éxito en la Euroliga, pero seguro que este es el paso más importante hasta ahora en mi carrera. Estaba muy contento cuando me llamaron, es un sentimiento irreal. El Real Madrid es uno de los clubes más grandes del mundo. Estoy muy contento de venir aquí, emocionado por empezar a trabajar aquí y jugar delante de los aficionados”, afirmó.

Jantunen, ala-pívot finlandés de 26 años, es el tercer fichaje de la era Pedro Martínez después de las incorporaciones de Timothé Luwawu-Cabarrot y Jaime Pradilla. El técnico ya ha hablado con el finlandés para ver su posible encaje en la plantilla.

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"Como jugador, siempre quiero estar en un lugar que me haga mejor y ganar. Como jugador quieres ganar. La historia de este club habla por sí sola. Ya he hablado con el entrenador y creo que puedo encajar aquí y ayudar al equipo a ganar. Esas son las mejores razones por las que elegí venir al Real Madrid”, dijo Jantunen.

"He seguido la manera de jugar de sus equipos, por eso creo que voy a encajar bien. Voy a disfrutar mucho jugando para él. He jugado ese estilo de baloncesto en mi carrera y es genial. Con la selección finlandesa hacemos algo parecido. Eso ayuda en la decisión a la hora de elegir un estilo de juego que encaja conmigo. Eso hace que las charlas con el entrenador sean fáciles, porque es un estilo de baloncesto que me va bien", agregó.

Jantunen será el primer finlandés en la historia del Real Madrid de baloncesto, todo un "orgullo": "Espero no ser el último y que sea una puerta abierta para que vengan más jugadores finlandeses. Estoy orgulloso de mí mismo y feliz de estar aquí”.

Asimismo, se definió como un jugador "ganador" y se puso como objetivo alzar los máximos títulos posibles.

“Intento describirme como un jugador ganador. Puedo ir a por un balón perdido, ir al rebote o algunos días anotar. Encontrar la forma de ayudar al equipo a ganar es mi manera de entender los partidos y es lo que trato de hacer al más alto nivel”, concluyó. EFE

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