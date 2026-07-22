Gran Canaria prevé licitar de nuevo la reforma del estadio para primera quincena de agosto

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jul (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este miércoles que prevé licitar nuevamente el proyecto de reforma y ampliación del estadio de Gran Canaria para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030 a lo largo de la primera quincena de agosto, de tal manera que el retraso en el plazo previsto pueda ser de un mes a lo sumo.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras presentar un campeonato de grappling (tipo de arte marcial) el consejero de Deportes de la corporación insular, Aridany Romero, quien ha detallado que esta nueva licitación supondrá una actualización de los costes de la obra y del calendario.

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El principal motivo esgrimido por las empresas del sector de la construcción para no presentar ofertas en la primera licitación del proyecto fue que el precio (174,71 millones de euros) no estaba acorde con el coste del mercado, y Romero ha admitido que es cierto que existe un alza en el coste del acero y sus derivados debido al alza del petróleo que ha provocado el conflicto en el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

"Estamos en disposición de anunciar que ya estamos trabajando con la licitación, y muy probablemente en la primera quincena de agosto se va a volver a licitar con el precio actualizado", ha informado Romero, quien ha insistido en que pese al revés, se encuentran todavía dentro de plazo para llegar a tiempo al Mundial de 2030, en el que España defenderá la corona en condición de anfitriona.

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Igualmente, ha indicado que más allá del plazo, lo que exige la FIFA es que la clave para ser sede mundialista reside en la solvencia del actor, y que en ese sentido el Cabildo grancanario "lo es", por lo que no está en peligro la disputa de partidos en la isla.

El consejero ha explicado que, tal y como establece la ley, intentaron llevar a cabo un procedimiento negociado sin publicidad, pero que no se llegó a acuerdo con ninguna de las empresas potencialmente interesadas en el pliego, así que se ha trabajado en una nueva licitación "en tiempo récord".

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Por ello, ha querido destacar la "profesionalidad y la capacidad" del personal del Instituto Insular de Deportes, entidad dependiente del Cabildo insular que se encarga de la gestión en materia deportiva a nivel de la isla.

Por último, el responsable insular de Deportes ha aclarado que gracias a la modificación del estadio, Gran Canaria podría aumentar los partidos que se disputen en la sede, y pasar de cuatro a ocho, por lo que más allá de la fase de grupos, también podrían disputarse encuentros de treintadosavos, dieciseisavos o, incluso, octavos.

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"Fuimos el cuarto o quinto mejor proyecto según determinó la FIFA, en torno a Gran Canaria gravitan capacidades, solvencia y sobre todo determinación, y en esa tarea estamos", ha concluido Romero. EFE