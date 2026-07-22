Espana agencias

Gran Canaria prevé licitar de nuevo la reforma del estadio para primera quincena de agosto

Guardar
Google icon

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jul (EFE).- El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este miércoles que prevé licitar nuevamente el proyecto de reforma y ampliación del estadio de Gran Canaria para ser sede del Mundial de Fútbol de 2030 a lo largo de la primera quincena de agosto, de tal manera que el retraso en el plazo previsto pueda ser de un mes a lo sumo.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas tras presentar un campeonato de grappling (tipo de arte marcial) el consejero de Deportes de la corporación insular, Aridany Romero, quien ha detallado que esta nueva licitación supondrá una actualización de los costes de la obra y del calendario.

PUBLICIDAD

El principal motivo esgrimido por las empresas del sector de la construcción para no presentar ofertas en la primera licitación del proyecto fue que el precio (174,71 millones de euros) no estaba acorde con el coste del mercado, y Romero ha admitido que es cierto que existe un alza en el coste del acero y sus derivados debido al alza del petróleo que ha provocado el conflicto en el estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

"Estamos en disposición de anunciar que ya estamos trabajando con la licitación, y muy probablemente en la primera quincena de agosto se va a volver a licitar con el precio actualizado", ha informado Romero, quien ha insistido en que pese al revés, se encuentran todavía dentro de plazo para llegar a tiempo al Mundial de 2030, en el que España defenderá la corona en condición de anfitriona.

PUBLICIDAD

Igualmente, ha indicado que más allá del plazo, lo que exige la FIFA es que la clave para ser sede mundialista reside en la solvencia del actor, y que en ese sentido el Cabildo grancanario "lo es", por lo que no está en peligro la disputa de partidos en la isla.

El consejero ha explicado que, tal y como establece la ley, intentaron llevar a cabo un procedimiento negociado sin publicidad, pero que no se llegó a acuerdo con ninguna de las empresas potencialmente interesadas en el pliego, así que se ha trabajado en una nueva licitación "en tiempo récord".

Por ello, ha querido destacar la "profesionalidad y la capacidad" del personal del Instituto Insular de Deportes, entidad dependiente del Cabildo insular que se encarga de la gestión en materia deportiva a nivel de la isla.

Por último, el responsable insular de Deportes ha aclarado que gracias a la modificación del estadio, Gran Canaria podría aumentar los partidos que se disputen en la sede, y pasar de cuatro a ocho, por lo que más allá de la fase de grupos, también podrían disputarse encuentros de treintadosavos, dieciseisavos o, incluso, octavos.

"Fuimos el cuarto o quinto mejor proyecto según determinó la FIFA, en torno a Gran Canaria gravitan capacidades, solvencia y sobre todo determinación, y en esa tarea estamos", ha concluido Romero. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La tarifa de la luz en España para este 23 de julio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este 23 de julio

La característica de aprendizaje que los niños y monos comparten, según un estudio que analiza la intuición sobre las formas y el espacio

El estudio, desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon (EEUU), revela que babuinos oliva y macacos rhesus tienen la capacidad de percibir y relacionar formas geométricas de manera similar a la de los seres humanos, independientemente de la experiencia educativa previa

La característica de aprendizaje que los niños y monos comparten, según un estudio que analiza la intuición sobre las formas y el espacio

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

El líder del PP critica que Exteriores esté delegando la inspección de los expedientes en empresas extranjeras

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 22 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 22 julio

Cierra el Mesón de Crecente, el restaurante centenario de Lugo famoso por su cocido gallego y sus ‘pollitos tomateros’

La causa del cierre se debe a la jubilación de su propietaria, Loli Lamas, quien colgará el delantal después de 42 años de trabajo

Cierra el Mesón de Crecente, el restaurante centenario de Lugo famoso por su cocido gallego y sus ‘pollitos tomateros’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Feijóo promete que reformará el Código Civil para “ordenar la nacionalidad” y restringir la ley de nietos: “El pasaporte no se regala”

Page pone “una nota de color” al segundo mayor incendio en la historia de España, en La Mierla: “Es una forma hermosísima de celebrar la gran victoria de la Selección”

El Supremo levanta las medidas cautelares a Víctor de Aldama tras declararse firme la condena del ‘caso mascarillas’

Reino Unido confirma que Rusia realizó un ejercicio de tiro real en aguas internacionales cerca de su costa tras un aviso previo

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

ECONOMÍA

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección