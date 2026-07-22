Gavi quita hierro y considera que no debe haber suspensiones para futbolistas argentinos

Sevilla, 22 jul (EFE).- El campeón del mundo Pablo Páez 'Gavi' ha quitado hierro a los incidentes tras la victoria de España ante Argentina en la final del Mundial (1-0) y considerado que estos son una "parte del fútbol que es un poco más violenta", pero que no merece suspensiones.

Una vez terminada la final, el argentino Leandro Paredes agredió a Eric García, momento en el que el internacional de Los Palacios (Sevilla) intervino y también fue empujado por el futbolista de Boca Junoirs.

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Pese a ello, el jugador del F.C. Barcelona consideró ante los periodistas que no cree que "deba ser suspendido".

"Lo lógico hubiese sido expulsarle en el partido”, consideró el jugador del Barcelona, quien mantuvo que "no es una imagen para los niños", pero "también hay esa parte de fútbol que es un poco más violenta" y que "ya está: todo es fútbol, tiene que ser así", afirmó.

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Gavi y su paisano Fabián Ruiz Peña fueron homenajeados en la noche de este martes en el Ayuntamiento palaciego por el éxito de ambos en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. EFE