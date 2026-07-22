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Feijóo avisa de que la nueva ley antitabaco "ha nacido mal", sin consenso ni consultas

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Madrid, 22 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado de que el anteproyecto de la nueva ley antitabaco, que pretende ampliar los espacios sin humo a terrazas o piscinas, "ha nacido mal" y sin consensos con las comunidades autónomas.

Durante la rueda de prensa en la que el presidente del PP ha hecho balance de este curso político, Feijóo ha criticado que el texto de la nueva norma no haya sido trasladado a la conferencia sectorial de salud con las comunidades autónomas y ha dudado de que haya sido enviado a consulta previa: "No nos hemos enterado, ni hemos sido consultados", ha dicho.

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No obstante, aunque "el texto ha nacido mal", ha incidido en que lo estudiarán.

Feijóo ha advertido de que las "improvisaciones son contrarias a la permanencia de las normas", pese a que ha dicho que es consciente del impacto del tabaco en la salud pública.

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Ha considerado que la ley "divide a la sociedad" y ha lamentado que el Gobierno "busque una cortina de humo" con esta iniciativa ante los presuntos casos de corrupción que rodean al PSOE.

El Gobierno aprobó este martes en segunda vuelta el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional, amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados.

Sin embargo la nueva ley deberá ser aprobada por las Cortes Generales y requiere de una mayoría de votos, que todavía no están garantizados. La intención del Ejecutivo es que vea la luz antes de finalizar esta legislatura. EFE

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