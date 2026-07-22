España mira al Mundial con "ambición", un "objetivo claro" y el fútbol como "inspiración"

Madrid, 22 jul (EFE).- La selección española de hockey femenino completa esta semana en Madrid la primera parte de su preparación para el Mundial de Bélgica y Países Bajos, con "ambición", "un objetivo claro" y el título de fútbol como inspiración, según dijeron a EFE sus capitanas Xantal Giné, Lucía Jiménez y Marta Segu.

"Vimos la final en casa de Flor y Coti Amundson. Fue genial y encima al día siguiente empezamos a entrenar un poco más tarde... Igual es nuestra inspiración para ver cómo tenemos que jugar, competir, es importante en los primeros minutos pero también dar importancia a todos los minutos como hicieron ellos", comentó Xantal Giné, la veterana del grupo.

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Ganadora de los bronces del Mundial 2018 y el Europeo del año pasado, la barcelona dice que va "año a año" para saber si vivirá en Los Ángeles 2018 sus cuartos Juegos mientras prepara "con mucha caña", -entrenamientos diarios de mañana y tarde más gimnasio- el Mundial que se jugará el 15 al 30 de agosto tras el sexto puesto de España en la Pro Liga.

"Tenemos un entrenador que nos exige mucho desde el primer día y nosotras también nos exigimos mucho teniendo la calidad que creemos que tenemos. Esta selección tiene muchas ganas de ganar, de competir y de demostrar que anteriormente se podría haber contado con más de una persona, con una ilusión que hace mucho tiempo igual no se veía y eso se nos transmite, yo tengo una ilusión diferente al Mundial de Tarrasa y esas ganas nos hacen ser mejores", aseguró.

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Ante los descartes que el seleccionador Carlos García Cuenca tendrá que hacer cuando acabe la concentración de MAdrid y antes de empezar la próxima en Santander, Giné destacó el apoyo dentro del grupo, con mucha diferencia de edad entre la más joven y ella, que le hace "un equipo muy sano". "Siempre decimos que los logros no son solo de las 20 que están en la lista sino de las que han trabajado durante todo el año".

Giné cree que Bélgica y España son las dos selecciones que a priori deben pasar de su grupo, en el que también están Nueva Zelanda e Irlanda, a la segunda fase de la competición rumbo a las medallas.

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Su compañera Marta Segu, definió a España como "un equipo ambicioso, con las ideas muy claras, los objetivos muy claros y con ese puntito de sueño que hace querer un poco más siempre". "Es muy motivante y desafiante. Entrar en el top 6, somos muy fieles al ranking, ahora estamos ahí, hemos llegado a estar arriba pero el objetivo principal y en el que no podemos fallar es estar ahí, queremos ser realistas no excedernos y a partir de ahí soñar y trabajarlo", afirmó.

La internacional, que vivirá la próxima temporada su segundo curso en el HGC neerlandés y también fue bronce en el Mundial de 2018 y el último Europeo, opinó que desde el final del ciclo de París 2024 la selección ha crecido en "mentalidad, está aprendiendo a competir y puede competir contra cualquiera".

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"Tenemos la suerte de que desde categorías inferiores se ha ido trabajando para que cuando las jóvenes suben a la absoluta tengan una base muy sólida y muy fácil de entender luego cuando estás aquí. Somos bastante consistentes en nuestra manera de trabajar, pero también tenemos esta parte de jugadoras con calidad espectacular que puede resolverte según qué tipos de momento de partido".

Segu señaló el partido de Bélgica el 18 de agosto en la localidad belga de Wavre como "clave". "Nosotras hacemos daño a cualquiera", sentenció.

Lucía Jiménez, tres veces olímpica -Río 2016, Tokio 2020 y París 2024- coincidió en las ganas España tiene de mostrar que es "un equipo difícil" y advirtió que "el nivel del hockey internacional está subiendo muchísimo" y cada vez los equipos se acercan más "al equipo a batir que es Países Bajos" y Argentina "a un nivel súper alto".

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"Todos los equipos ahora físicamente son portentos y se decide todo por detalles. En España lo que veo es la unión que tenemos, lo que celebramos cuando defendemos bien. Somos gente muy difícil de pasar, una forma de jugar que se enfoca mucho en los duelos uno contra uno, tanto en ataque como en defensa. Pero en defensa, las ayudas que tenemos sobre cómo intentamos mermar la confianza del otro equipo es lo que nos hace tener la confianza de sacar el talento de jugar con bola y poder hacer el partido nuestro", agregó. EFE