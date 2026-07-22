Espana agencias

España, ante el reto de revalidar la Copa del Mundo sin tres de sus pesos pesados

Guardar
Google icon

Barcelona, 22 jul (EFE).- La selección española afronta la Superfinal de la Copa del Mundo, que se disputará del 23 al 26 de julio en Sídney (Australia), con el objetivo de revalidar el título conquistado el pasado año en Montenegro, aunque lo hará con importantes cambios en su estructura.

El seleccionador David Martín ha decidido dar descanso a tres piezas fundamentales tras una temporada especialmente exigente en sus clubes: Alberto Munárriz, capitán y uno de los pilares defensivos; Álvaro Granados, máximo referente ofensivo; y Marc Larumbe, encargado de marcar el ritmo del juego.

PUBLICIDAD

Sus ausencias abrirán la puerta a una nueva generación llamada a asumir responsabilidades en la absoluta. Gerard Gil, Josep Bonet, Max Casabella y el joven portero Dídac Garcia debutarán en una gran competición internacional, este último como sustituto de Edu Lorrio, recientemente operado de una lesión en el codo.

Será una prueba de madurez para un equipo que llega a Sídney con la ambición de recuperar sensaciones tras el discreto quinto puesto del último Europeo de Funchal (Portugal) y continuar su camino de preparación hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

PUBLICIDAD

España llega, además, como vigente campeona y una de las grandes favoritas después de imponerse el pasado año en Podgorica con una trayectoria impecable: victoria en cuartos ante Alemania (22-9), triunfo en semifinales frente a Croacia (19-14) y remontada final ante Grecia (16-14) para colgarse el oro.

El billete para Sídney lo consiguió en abril en Alejandrópolis (Grecia), donde se proclamó campeona de la División 1 y selló su clasificación para una Superfinal que reunirá a las seis mejores selecciones de esa categoría y a las dos primeras de la División 2, Georgia y Montenegro.

El formato no permitirá margen de error, con eliminatorias directas desde los cuartos de final. España debutará ante Australia, anfitriona del torneo y quinta clasificada en París 2024, el jueves a las 10:30 horas (hora española).

Si supera esa primera ronda, el conjunto que dirige David Martín se medirá en semifinales al vencedor del duelo entre Hungría y Croacia. Los magiares, junto a Estados Unidos, son las selecciones con más títulos en la historia de la Copa del Mundo, con cuatro, mientras que Croacia llega como subcampeona olímpica en París 2024 y campeona mundial en Doha 2024.

Por el otro lado del cuadro aparecen Grecia, plata olímpica en Tokio 2020 y mundial en Fukuoka 2023; Italia, una de las selecciones al alza del panorama internacional; y Georgia y Montenegro, dos combinados que buscarán aprovechar cualquier oportunidad para dar la sorpresa. EFE

avm/fa/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La jugosa pulpa del melón no solo nos ofrece un riquísimo sabor, sino que también protege nuestra salud gracias a sus múltiples nutrientes y a su alto contenido en agua

Raúl Cardaba, frutero: “Para identificar si un melón está verde o ya se puede comer, tenemos que mirar el culo y fijarnos en el peso”

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El hundimiento controlado del antiguo barco se llevó a cabo mediante diversos disparos reales por parte de unidades de distintas nacionalidades

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

Esta iniciativa, parte del proyecto “Marrakech, Ciudad Sostenible”, busca adaptar el urbanismo local a los desafíos ambientales, con estrategias que van desde el uso de pavimentos porosos hasta la reforestación urbana y el control inteligente del riego

Marruecos sustituye los asfaltos tradicionales de sus calles por pavimentos permeables que ayudan a frenar el calor extremo

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

El consorcio europeo H2Med inicia la fase final de diseño del hidroducto BarMar, una tubería submarina de 400 kilómetros que transportará hidrógeno renovable desde la Península Ibérica hasta el centro de Europa

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas

En lo que va de año se han registrado 343 fuegos en nuestro país, de los cuales 18 han quemado más de 500 hectáreas

Los incendios en España queman ya una superficie similar a dos veces la ciudad de Madrid: 120.000 hectáreas, el doble que hace dos semanas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

La fragata Álvaro de Bazán de la Armada Española hunde un antiguo buque estadounidense en el principal ejercicio naval

El PSOE vasco deberá pagar 68.430 euros a la antigua secretaria de Txarli Prieto por su despido improcedente tras 30 años en el partido

Un tribunal de Murcia recorta a la mitad la duración de la pensión compensatoria a una divorciada que se dedicó al núcleo familiar durante 16 años de matrimonio

La muerte de un hombre marroquí a manos de la policía italiana desata las protestas y pone en alerta a Meloni y al gobierno de Marruecos

El ‘plan Rufián’ sirve a Feijóo: el PP arrebataría escaños al PSOE en las elecciones generales si Vox se aparta de la lucha en dos provincias

ECONOMÍA

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

España y Francia estarán interconectadas por la mayor red e hidrógeno submarina del mundo

Rafa Nadal inaugura su cuarto hotel y explica su filosofía como empresario: “Construí un legado en la pista y ahora es el momento de hacerlo fuera”

Las grandes energéticas españolas elevan sus ganancias en el primer semestre pese a la volatilidad geopolítica, con Iberdrola a la cabeza

Un propietario alquila en Airbnb una tienda de campaña en su jardín por 24 euros la noche: “Ideal para una persona que busca calma”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de julio

DEPORTES

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

El Mundial 2026 revoluciona el mercado de fichajes: los jugadores más revalorizados tras el torneo

Gavi se opone a las sanciones contra Paredes y Molina por la pelea tras la final del Mundial: “También hay esa parte del fútbol que es un poco más violenta”

La selección española y su transformación en el mundo del fútbol: de la maldición de cuartos a ser el rival más temido

Capdevila y el ritual detrás del primer Mundial que repitió Cucurella 16 años después: el estadio de la final y una moneda escondida

Mikel Merino, Pedro Porro y Ferran Torres: la historia de los tapados de España que convirtieron en héroes de la Selección