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Erasmus+ contará con 409 millones en España para impulsar la movilidad internacional

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Madrid, 22 jul (EFE).- El programa Erasmus+ contará con una inversión de 408,84 millones de euros en la convocatoria de 2026 en España para impulsar la movilidad internacional y la cooperación educativa.

Según un comunicado del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, difundido este miércoles, esta dotación global se desplegará en dos direcciones principales.

Se destinarán 376,8 millones de euros a proyectos de movilidad, que permitirán que 163.097 estudiantes, docentes y personal administrativo se forme en el extranjero.

Otros 32 millones de euros financiarán proyectos de asociaciones para la cooperación.

Esta dotación pretende que las organizaciones españolas colaboren con sus homólogas europeas en el desarrollo de ideas, transferencia de conocimientos y prácticas educativas.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha explicado en un comunicado que con esta financiación se apoyarán a miles de personas para que vivan "una experiencia educativa única a nivel internacional" y permitirán que las instituciones españolas y europeas diseñen "los entornos de aprendizaje del futuro".

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En esta convocatoria, España ha registrado un total de 6.907 solicitudes de proyectos de movilidad, un 8,12 % más que en 2025, por lo que continúa situándose como el país de referencia en la Unión Europea en esta materia.

En total, se han seleccionado 4.997 proyectos entre todos los sectores educativos; en concreto, en el de la Educación Superior, se prevé que se financien 1.374, que facilitarán la movilidad de 76.559 estudiantes y personal.

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Estos proyectos contarán con una inversión de 222 millones de euros, de los que 9,52 millones serán destinados para cofinanciar las ayudas de los estudiantes de educación superior y potenciar las movilidades con América Latina.

Aproximadamente el 27 % de los estudiantes en movilidad intraeuropea con menos oportunidades recibirán ayudas adicionales de 250 euros mensuales, con el objetivo de garantizar que el programa sea "un verdadero motor de equidad".

Por otro lado, 210 proyectos de asociaciones para la cooperación, dotados con 32 millones de euros, promoverán el trabajo colaborativo de las instituciones universitarias, centros de Formación Profesional, colegios e instituciones de educación de personas adultas.

Morant ha concluido que la importancia del programa Erasmus+ reside en el enriquecimiento personal de quienes viajan para aprender y el crecimiento institucional de los centros a través de la cooperación. EFE

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