Envían a la Audiencia Nacional el ataque con hacha de Granada por posible terrorismo

Granada, 22 jul (EFE).- El juzgado encargado de la instrucción de la causa contra un hombre detenido tras atacar con un hacha a tres personas el pasado abril en Montefrío (Granada) se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional al considerar que el arrestado pudo actuar por motivos terroristas o ideológicos.

La titular de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Loja, con el apoyo del Ministerio Fiscal, ha remitido la causa a la Audiencia Nacional, que tendrá ahora que decidir si la acepta o la devuelve.

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Según han explicado a EFE fuentes judiciales, se ha inhibido al considerar que el detenido pudo haber actuado en su ataque por motivaciones ideológicos o religiosas o que los hechos estén relacionados con un delito de terrorismo.

La agresión se produjo en torno a las 11:00 horas del pasado 6 de abril en una vía pública y el detenido, un hombre de origen magrebí ya en prisión, portaba un hacha con la que atacó a tres personas, un hombre de 69 años y dos mujeres que ingresaron graves en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital de la capital.

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El arrestado, de 45 años, fue detenido ese mismo día por la Guardia Civil, que lo puso a disposición judicial.

Entró en prisión inicialmente investigado por tres delitos de tentativa de homicidio y de otros delitos de daños a vehículos y propiedades particulares.

La comunidad islámica de Montefrío condenó el ataque, que consideró un hecho "aislado", y pidió mantener la calma y la convivencia, pese a lo que se registraron algunos incidentes y se exhibieron pancartas de contenido xenófobo en diferentes puntos del municipio. EFE

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