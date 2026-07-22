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El Supremo archiva la denuncia del general de la Guardia Civil al que se ordenó no acudir a un acto de Ayuso en 2025

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La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia que interpuso el general de División de la Guardia Civil Fernando Mora a un superior por la orden que recibió de no acudir al acto del Día de la Comunidad de Madrid del Dos de Mayo de 2025 presidido por Isabel Díaz Ayuso.

En un auto fechado el 21 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados rechazan la denuncia del general en la reserva Fernando Mora contra el teniente general Luis del Castillo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, trato degradante y humillante y amenazas, coacciones, injurias y calumnias.

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Los magistrados ponen de relieve que el denunciante realizó una llamada de teléfono a su superior y que "decidió grabarlo poniendo su teléfono en manos libres haciendo la grabación en el teléfono de su esposa", donde quedó reflejado el uso de un "vocabulario y expresiones fuera de todo lugar".

"Llama la atención a esta Sala que unos hechos que sucedieron el 30 de abril de 2025 no se denuncien hasta pasado más de un año, el 22 de junio de 2026", advierten los magistrados de la Sala Quinta de lo Militar.

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Los magistrados entienden que lo que realmente existió fue un "cruce de mensajes" a través de la aplicación Whatsapp a raíz de que Fernando Mora dijera que él sin motivo no se iba a excusar de acudir al Dos de Mayo, pero que no se puede considerar que el teniente general jefe del Mando de Operaciones incurriera en delito alguno.

"Se limitó a comunicarle lo que le habían ordenado", subrayan los magistrados, que apuntan que la llamada de Fernando Mora "se puede considerar inadecuada, impertinente e irrespetuosa" al preguntar por qué el Ministerio del Interior adopta esa decisión de no permitir que acudiera al Día de la Comunidad de Madrid.

En este sentido, el auto admite que las expresiones usadas por el teniente general pueden ser consideradas como "groseras, chabacanas y soeces", pero lo circunscribe a un ambiente de familiaridad y al trato de compañeros y en confianza.

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EuropaPress

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