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El Santander gana 8.973 millones hasta junio, un 31 % más, gracias a la venta de Polonia

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Madrid, 22 jul (EFE).- El Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 8.973 millones de euros en el mejor primer semestre de su historia, un 31 % más que en el mismo periodo de 2025, que incluyen una plusvalía de 1.895 millones por la venta de su filial en Polonia.

El resultado ordinario, que excluye esa partida excepcional y 250 millones para costes de reestructuración tras la compra de TSB en Reino Unido, ascendió a 7.328 millones, un nuevo récord y un 15 % más que un año antes, gracias al tirón del negocio, la captación de clientes y el ahorro de gastos.

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Según ha anunciado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Santander ha sumado 12 millones de clientes en un año, hasta un total de 182 millones, impulsado por el fuerte dinamismo comercial en todos los negocios, junto con la incorporación de más de 4 millones de clientes de TSB, cuya compra se completó el 30 de abril. EFE

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