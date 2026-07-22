El rey inaugurará un congreso sobre defensa en Córdoba el próximo octubre

Córdoba, 22 jul (EFE).- El rey Felipe VI será el encargado de inaugurar el próximo 7 de octubre en Córdoba el congreso Indudef que, con la presencia de las grandes empresas del sector de la defensa, pretende convertir a la capital cordobesa en una referencia nacional en este ámbito desde el punto de vista logístico y tecnológico.

En rueda de prensa, el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez, que ha impulsado el congreso en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, ha explicado que el evento se desarrollará hasta el 9 de octubre.

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Se espera la asistencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de las ministras de Defensa, Margarita Robles, y de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien clausurará el encuentro.

Indudef se celebrará en el Centro de Exposiciones y Congresos de Córdoba sobre una superficie de 15.000 metros cuadrados y la presencia de más de 60 empresas del sector de la defensa, entre ellas gigantes como Santa Bárbara, Indra o Escribano, para atraer al evento a cerca de 5.000 personas

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Además, está prevista la asistencia de un millar de alumnos de universidades, bachillerato y Formación Profesional que podrán conocer las oportunidades laborales del sector de la defensa, ya que el evento se ha configurado como un espacio tecnológico con áreas para demostraciones industriales, debates, encuentros empresariales y hasta una feria de empleo. EFE